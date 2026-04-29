Компани е казал решителни думи на играчите на Байерн

Халфът на германския шампион Байерн Александър Павлович анализира поражението с 4:5 от ПСЖ в първия мач от полуфинала на Шампионската лига. 21-годишният германец направи асистенция в този мач.

„Разбира се, загубата не е приятна. Но начинът, по който се върнахме, показва колко сме силни. Ще се прегрупираме за следващия мач. Ще трябва да бъдем по-предпазливи и стабилни в защита. Имахме подобен проблем срещу Реал Мадрид и сме свикнали да се справяме с него. Всичко може да се случи доста бързо, но това е нормално за полуфинал в Шампионската лига.

Какво каза Компани? Той ни каза, че е горд с начина, по който се върнахме. Гордееше се с нашия манталитет и каза, че изиграхме добър мач с голяма енергия. Той очаква с нетърпение реванша в Мюнхен“, каза играчът в микс зоната.

Вторият мач от полуфинала ще се проведе в Мюнхен на 6 май.

