Обединиха ЦСКА и Левски. Ето я изненадата!

Вечните врагове ЦСКА и Левски могат имат повод за обединение, макар и косвено. Причината е, че техните нови футболни домове почти сигурно ще бъдат построени от една и съща фирма!

Става дума за “Главболгарстрой”, която в момента изгражда новата и модерна “Българска армия”. Новото съоръжение на червените трябва да е готово до есента и през септември да приема официални срещи.

Въпросното дружество е фаворит да построи и нов “Георги Аспарухов”, за който обеща новия собственик на Левски Атанас Бостанджиев. Все пак окончателно решение за това няма, тъй като освен “Главболгарстрой” се обсъждат още две компании, пише Спортал.

Капацитетът на стадион „Георги Аспарухов“ ще бъде 24 718 места съгласно изискванията на БФС и 23 032 места съгласно изискванията на УЕФА. Съоръжението ще бъде проектирано и като многофункционално пространство, което ще може да приема и други големи събития, включително концерти с капацитет до 40 000 души. Очаква се общата инвестиция да бъде в размер на 120 милиона евро.

Проектът бе представен от Левски и архитектурно-инженерната компания ИПА на съвместна пресконференция преди няколко дни, когато стана ясно, че “сините” имат и нов собственик – бизнесменът Атанас Бостанджиев.

Любопитно е, че ИПА проектира и стадиона на ЦСКА. “Армията” ще е с капацитет 18 502 зрители за мачове от вътрешното първенство и 16 781 места за европейски срещи.

