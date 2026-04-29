Разкриха състава на Христо Янев за мача на сезона

Треньорът на ЦСКА Христо Янев очаквано ще предприеме голям брой промени и в голяма степен ще се върне към титулярния състав от победата в Разград през миналата седмица. Сериозен контраст ще има и при бройката на български футболисти на терена. Срещу Левски стартираха цели петима родни играчи – Димитър Евтимов, Андрей Йорданов, Иван Турицов, Петко Панайотов и Илиан Илиев.

Сега те вкупом ще седнат на пейката, а един от тях дори ще отпадне от групата за двубоя. Единственият българин с шанс да започне сред титулярите е централният защитник Теодор Иванов, но не е изключено Христо Янев да се довери на дуото Делова – Факундо Родригес за ядрото на ариергарда. Така ЦСКА ще стартира с 10 или 11 чужденци срещу Лудогорец, пише „Тема Спорт“.

Атаката ще бъде водена от Сантяго Годой, който остана неизползвана резерва срещу Левски. Причина за това бе, че виси с жълти картони и при следващо официално предупреждение ще бъде наказан. Същото се отнася за Лео Перейра и завръщащия се след санкция Бруно Жордао, който виси за два мача.

