Звезда на ПСЖ и Мароко се закани на Бразилия

Защитникът на Мароко Ашраф Хакими демонстрира увереност преди ключовия мач срещу Бразилия на Световното първенство по футбол, заявявайки, че е подготвен да се противопостави на звездата на „селесао“ Винисиус Жуниор.

Двубоят между Мароко и Бразилия е в нощта срещу 14 юни и ще започне в 01:00 часа българско време. Двата тима са част от една група заедно с Хаити и Шотландия.

„Знаем колко качествен футболист е Винисиус. Срещал съм се с него неведнъж и отлично познавам неговите качества. Чувствам се готов и вярвам, че ще се представим на високо ниво“, коментира Хакими.

Той очаква равностоен сблъсък между двата отбора и отказа да посочи фаворит за победата.

„И Мароко, и Бразилия разполагат със сериозни качества. Очаквам много балансиран мач, в който няма изявен фаворит“, каза още мароканският национал, цитиран от Ройтерс.

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