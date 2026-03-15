Сензацията е факт! Формула 1 има нова суперзвезда

Формула 1 стана свидетел на една от най-големите сензации в последните години. Едва 19-годишният Кими Антонели спечели Гран при на Китай в Шанхай и записа първата си победа в кариерата само в 26-ото си участие. Италианецът донесе впечатляващ дубъл на Мерцедес, докато шампионският отбор Макларън преживя истински кошмар и дори не успя да изведе болидите си на старта.

19-годишен победител и почти перфектно състезание

Антонели стартира от полпозишън и контролира състезанието през всичките 56 обиколки на пистата в Шанхай. Младият италианец направи само едно спиране в бокса и не допусна сериозни грешки, което му позволи да финишира първи с време 1:33:15.607 часа.

С този успех той се превърна във втория най-млад победител в историята на Формула 1. Единственият пилот, спечелил по-рано състезание, остава Макс Верстапен, който триумфира в Испания през 2016 г. на 18 години и 228 дни. Ден по-рано Антонели вече беше влязъл в историята, след като стана най-младият пилот с полпозишън на възраст 19 години и 201 дни.

Дубъл за Мерцедес и подиум за Ферари

Зад младия победител финишира съотборникът му Джордж Ръсел, който изостана с 5,515 секунди и оформи дубъл за Мерцедес. Третото и четвъртото място бяха заето от пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Льоклер, които изостанаха съответно с 25,267 и 28,894 секунди.

За Хамилтън това беше първият подиум, откакто се присъедини към Ферари през сезон 2025. Седемкратният световен шампион най-после успя да се качи сред първите трима след трудното начало на новото си приключение с италианския тим.

Победата на Антонели има и историческо значение за Италия. Той е първият италиански пилот, който печели състезание във Формула 1 след Джанкарло Фисикела преди повече от две десетилетия.

Кошмар за Макларън и нов удар за Верстапен

Докато Мерцедес празнуваше, Макларън преживя истинска катастрофа. Двата болида на отбора отпаднаха още преди старта на състезанието. Екипът не успя да реши технически проблеми по автомобилите, а световният шампион Ландо Норис изобщо не успя да се подреди на стартовата решетка.

Болидът на съотборника му Оскар Пиастри беше върнат обратно в бокса по-малко от десет минути преди загряващата обиколка. Австралиецът все още няма нито една състезателна обиколка през сезона, след като катастрофира по пътя към стартовата решетка още в първия кръг в Австралия.

Проблемите не подминаха и други пилоти. Алекс Албон с Уилямс и Габриел Бортолето с Ауди също не успяха да стартират, а четирикратният световен шампион Макс Верстапен отпадна десет обиколки преди финала след нов разочароващ уикенд.

Ръсел поведе в шампионата

След втория кръг от сезона начело в генералното класиране при пилотите е Джордж Ръсел с 51 точки. Кими Антонели е втори с 47 точки, а трети е Шарл Льоклер с 34. Люис Хамилтън е непосредствено зад него с една точка по-малко.

При конструкторите Мерцедес излезе начело със 98 точки след силното начало на сезона. Второто място е за Ферари с 67 точки, докато съперниците им вече изостават значително след драматичния уикенд в Китай.

