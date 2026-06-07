Българска сензация в Монте Карло! Цолов надбяга всички във Формула 2

Никола Цолов спечели основното състезание в Монако, четвърти кръг за сезона във Формула 2, и записа един от най-големите успехи в кариерата си. Българският пилот на Кампос Рейсинг проведе надпреварата с изключително хладнокръвие, остана почти през цялото време на втора позиция, но в последната обиколка пое лидерството и стигна до триумфа. Това е вторият му пълен успех през сезона, а със спринтовата победа той вече има три качвания на най-високото стъпало на подиума само в осем старта.

Победата в Монте Карло идва след тактически удар, правилен момент за бокс и драматичен развой в края.

Тактика като за голям шампион

Цолов потегли от втора позиция и още в началото се нареди зад стартиралия от полпозишън Рафаел Камара от Инвикта Рейсинг. Стартът мина изненадващо чисто за тясната градска писта в Княжеството, където всяка грешка обикновено се плаща скъпо. Инцидентите бяха малко, а българинът запази темпо, позиция и нерви в една надпревара, в която стратегията се оказа решаваща.

Ключовият момент дойде в 33-тата обиколка, когато Цолов влезе в бокса като първи от пилотите в топ 10. След смяната той се върна на пета позиция, но ходът се оказа правилен. Камара го последва още в следващата обиколка, но след излизането си на пистата нямаше сцепление и започна да губи сериозно темпо.

Грешката на Камара отвори пътя

В началото на 35-ата обиколка Цолов атакува бразилеца. Камара опита да блокира българина, но маневрата му се превърна в тежка грешка - той излетя в зоната за сигурност, докато Цолов продължи нормално състезанието и се върна на втора позиция.

Пред него остана само индиецът Къш Майни, но неговата стратегия още не беше приключила. Майни трябваше да мине през бокса и направи това едва в последната обиколка, което отвори пътя на Цолов към победата.

Финален удар и огромна преднина

След бокса на Майни българинът излезе начело и не остави никакво съмнение кой е големият победител в Монако. Цолов финишира с аванс от над 8 секунди пред Алекс Дън от Родин Моторспорт, което направи успеха още по-впечатляващ.

Трети завърши шведът Дино Беганович от ДАМС, на 26,4 секунди от победителя. За Цолов това е победа със специална тежест - не просто още един триумф във Формула 2, а успех на най-емблематичната градска писта в календара, постигнат с търпение, смелост и безупречно избрана стратегия.

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