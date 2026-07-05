Успехът се оказа двоен! Цолов преобърнал историята на Формула 2

Никола Цолов влезе в историята на Формула 2 като първия пилот, спечелил три последователни старта в шампионата. Българинът постигна историческото постижение на „Силвърстоун“, където направи двойна победа в състезанията за Голямата награда на Великобритания.

След този ударен уикенд пилотът на Кампос Рейсинг вече е едноличен лидер в генералното класиране със 141 точки. Победата не е просто пореден успех, а моментът, в който Цолов се превърна от голяма надежда в пилот, за когото цялата Формула 2 вече говори с респект.

Българинът, който счупи серията

Официалният сайт на Световната автомобилна федерация постави най-важния акцент - никой друг в историята на Формула 2 не е печелил три старта поред. Това изважда успеха на Цолов далеч отвъд рамките на един силен уикенд. Той не просто спечели на „Силвърстоун“, а направи нещо, което досега не беше постигано в тази категория. „Изключителният Цолов доминираше и спечели емблематична двойна победа на пистата „Силвърстоун“, се казва в публикацията на ФИА.

Специализираните издания също не пестят похвали. „Рейсър“ подчерта, че българинът вече е едноличен лидер в шампионата при пилотите. Би Би Си отбелязва, че това е шеста победа за Цолов през сезона - само една по-малко от рекорда на Шарл Льоклер от 2017 г.

Двойната победа, която не очакваше

Самият Цолов трудно скри емоцията след историческия успех. Българинът призна, че дори в отбора не са очаквали подобен уикенд. „Двойна победа в Силвърстоун, която определено не очаквахме, е трета поредна, така че съм на Седмото небе и нямам думи“, заяви Цолов след състезанието.

Точно тази реплика казва най-много за мащаба на постигнатото. Цолов не говори като пилот, който просто е взел максимума от удобна ситуация, а като състезател, който усеща, че е направил голям пробив. Следващото състезание е на белгийската писта „Спа“ между 17 и 19 юли, а българинът вече заяви, че няма търпение да се върне в колата.

Стартовете като оръжие

Двойният победител от Великобритания посочи отличните стартове като едно от най-силните си оръжия през този сезон. И в спринта, и в основното състезание на „Силвърстоун“ той напредна с по три позиции още в началото. В основната надпревара Цолов потегли пети и бързо се изкачи до второ място, като изпревари и победителя от квалификацията Рафаел Камара.

Попитан пред Диема Спорт дали стартовете са специално тренирани, той отговори директно: „Разбира се, че ги тренирам. Стартовете ми през тази година са силни, но не очаквах да е чак толкова добре, както беше днес. Именно там успях да взема предимство.“

Това предимство се оказа решаващо. След като мина Камара, Цолов се залепи зад Куш Майни и дълго време кара зад индиеца, включително след смяната на гумите в седмата обиколка. До 19-ата обиколка българинът стопи аванса му, а в следващата атака го изпревари.

Битката с Майни и хладната глава

Изпреварването срещу Майни беше един от ключовите моменти в състезанието. В този момент двамата реално спореха за осмата позиция, но след спиранията в бокса този дуел се превърна в битка за победата. „Беше доста близко изпреварване срещу Майни. Куш подходи с респект към мен, както го направих и аз към него. Получи се много приятна битка“, каза Цолов.

Българинът призна, че моментът е бил на ръба. „За малко да изпусна колата на първия десен, но успях да я задържа. След това фокусът ми беше да изляза възможно най-бързо от завоя, за да няма възможност да ме изпревари“, добави той.

След тази атака Цолов знаеше, че има темпо за победа. Оставаше най-трудното - да опази гумите и да не позволи алтернативната стратегия на Рафаел Виягомес да го застигне в края.

Лидер със 17 точки преднина

След спиранията в бокса Цолов излезе начело и можеше да бъде застрашен единствено от Виягомес. Мексиканският пилот на Ван Амерсфорт Рейсинг беше по-бърз в заключителната фаза, но българинът вече имаше пет секунди аванс. Това му позволи спокойно да контролира финала и да вземе историческата победа.

„От там нататък знаех, че имам добро темпо и трябваше да менажирам гумите, за да избегнем риска от алтернативната стратегия“, обясни Цолов.

Уикендът се разви тежко за основния му съперник в битката за титлата Габриеле Мини. Италианецът започна деня с равен брой точки с българина, но завърши шести. Така Цолов вече е едноличен лидер в шампионата със 17 точки преднина.

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