Никола Цолов призна за Формула 1

Никола Цолов заяви, че иска да се дистанцира от непрестанните слухове за потенциалното му преминаване във Формула 1 през следващия сезон. В интервю пред официалния уебсайт на най-популярния моторен спорт, 19-годишният състезател обясни, че въпреки напрежението около него, той продължава да се наслаждава на силния сезон във Формула 2, предава БТА.

Там той продължава да бъде лидер в класирането при пилотите със 167 точки, на 20 пред втория Габриеле Мини от Италия.

"Очевидно се опитвам да се дистанцирам от това, да се изолирам малко. Шумът може да те вкара в неприятности, но честно казано се справям с него доста добре, защото това не е нещо, което не съм очаквал да се случи. Не очаквах да бъде чак толкова голяма работа, но нещата са такива, а аз ще продължа да правя каквото правех досега. Очевидно сезонът ни до момента е страхотен и мисля, че предстои още - имаме още какво да покажем", каза Цолов.

В миналото българинът беше част от друга академия във Формула 1, но преминаването му в тази на Ред Бул преди сезон 2025 съвпадна със скок в представянето и постоянството му. С екипа на "червените бикове" Цолов постигна най-добрата си форма до момента и той вярва, че тяхната намеса е фундаментална за успеха му през тази година.

"Те имат страхотна история с прекарването на млади пилоти през различните категории. Беше много важно за мен да премина към отбора на Ред Бул при младежите. Те ме подкрепят по всеки възможен начин, помагат ми да се развивам извън пистата и на нея, с всички начини, по които мога да се справям с различните ситуации, което е изключително важно. Бих казал, че промяната от началото на миналата година си личи - развих се много и съм много благодарен, че съм част от това, много съм благодарен на тях. Мисля, че те също са доволни от мен и динамиката просто е добра, така че върви страхотно. Мисля, че съм на най-доброто място, честно казано", добави младият пилот.

Отборният директор на Кампос Рейсинг - отбора във Формула 2, който има партньорство с Ред Бул, Адриан Кампос бе категоричен, че Никола Цолов е готов за Формула 1 и заслужава място на стартовата решетка догодина, а българинът заяви, че оценява думите му.

"Това означава много за мен. Не очаквах той да каже това, но ние сме семейство, както винаги съм казвал. Благодарен съм, че работя с тях, защото за мен това е важна част от кариерата ми и колкото и той да казва това, вярвам, че те също ми помагат много. Не само с подготовката на колата, но и със създаването на правилната среда в отбора, така че мисля, че това не се забелязва достатъчно. Има отбори, които работят много добре с колата, но обстановката не е добра, така че да помогнеш на пилота да има правилната нагласа може да доведе до това, което ние правим тази година", каза още Цолов.

Пилотът на Кампос Рейсинг обясни, че ще запази същата нагласа до края на сезона във Формула 2, а после ще зависи от Ред Бул дали той ще му бъде предложено да направи следващата крачка.

"Те очевидно са доволни от мен, но все още не сме обсъждали нищо конкретно. Просто ще продължавам да правя каквото правя, но няма какво повече. Очевидно Ред Бул ме подготвят за това, което се случва в момента и заради тяхната подкрепа мога да постигам тези резултати. Все още обаче не сме достигнали до момента, в който ще има нещо повече - просто се фокусираме върху Формула 2 сега. Това означава много за мен - означава, че хората ме оценяват и вярват в това, което правя. Аз също вярвам в себе си и наистина чувствам, че тази година е страхотна и заслужавам шанс. Големите неща обаче никога не са сигурни в този спорт, така че трябва да се възползвам от всяка възможност от сега нататък и да се фокусирам върху Формула 2, защото това е единственото нещо, което може да ми помогне да се изкача по стълбичката", завърши Цолов.