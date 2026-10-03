Веласкес с космическа заплата в Левски

Хулио Веласкес е получил сериозно увеличение на заплатата си след шампионския сезон на Левски. Испанският треньор вече взима 50 000 евро месечно — двойно повече спрямо възнаграждението му до края на миналата кампания.

Промяната е настъпила след влизането на Атанас Бостанджиев като нов собственик на клуба. Според информацията сумата превръща Веласкес в най-високоплатения треньор в Първа лига.

От второто място до шампионската титла

Веласкес пое Левски в началото на 2025 година и изведе отбора до второто място в края на същия сезон. През кампанията 2025/26 „сините“ направиха следващата крачка и спечелиха титлата.

Още преди шампионския триумф ръководството показа доверието си към испанеца. На 17 октомври 2025 година той подписа нов договор, който го обвърза с клуба до лятото на 2028 година, съобщава „Блиц“.

Отказа оферти от чужбина и остана на „Герена“

Работата на Веласкес привлече вниманието и на чуждестранни клубове. През юни сред отборите със сериозен интерес към него бе италианският Сампдория.

Самият специалист потвърди, че е имал предложения, но е избрал да продължи работата си на „Георги Аспарухов“. Оставането му е последвано и от значително подобряване на финансовите условия.

Според публикацията испанецът вече е получавал две увеличения на възнаграждението си, откакто води Левски.

Веласкес изпреварва конкурентите по заплата

Посоченото възнаграждение поставя наставника на „сините“ пред Маркус Гиздол и Игор Йовичевич. Двамата получават близки, но по-ниски суми според същата информация.

За разлика от Веласкес, който вече има шампионска титла с Левски, германецът и хърватинът тепърва трябва да оправдават доверието след назначенията си в паузата на първенството.

Увеличението на треньорската заплата е част от по-широкото покачване на разходите за възнаграждения в Левски. Клубът е повишил този бюджет през пролетта, а след това и през лятото, когато мажоритарният пакет акции официално премина от Наско Сираков към Атанас Бостанджиев.