„Вело Пулс Пловдив“ дава старт на 30-километров поход в подкрепа на сърдечното здраве

Второто издание на мащабната спортна инициатива „Вело Пулс Пловдив“ стартира в събота, 3 октомври, в 9:00 ч. от Гребната база в подкрепа на сърдечното здраве. Събитието включва 30-километров живописен маршрут с участието на любители колоездачи, професионалисти, деца и пациент с трансплантирано сърце.

Организатор на велопохода е Отделението по кардиохирургия на УМБАЛ „Пълмед“ - Пловдив, болница под шапката на „Булфарма“, с подкрепата на велоклубовете „Крива спица“ и „7 Хилс“. Повод за проявата е отбелязването на Световния ден на сърцето.

Инициативата ще бъде открита от д-р Андрей Неутов, началник на Отделението по кардиохирургия на УМБАЛ „Пълмед“.

В първото издание през 2025 г. имаше над 200 участници, като настоящата инициатива отново събира хора от различна възраст и спортен опит около обща кауза – движението за силно и здраво сърце.

Тази година сред заявилите участие в проявата е и човек с трансплантирано сърце – силен личен пример, че животът продължава, когато му дадеш движение и посока.