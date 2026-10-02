Много добра новина в Левски

Шампионът на България Левски получи добра новина, благодарение най-вече на паузата за националните отбори - лазаретът започва да се изпразва, което ще даде огромна възможност пред треньора Хулио Веласкес за ротации в предстоящата натоварена програма, в която влизат и много гостувания.

В София се следи внимателно състоянието на четирима играчи, които могат да променят сметките на Веласкес още за първия мач след прекъсването – гостуването на Черно Море на 11 октомври.

Най-близо до пълното завръщане е Оливер Камдем. Десният бек вече тренира на пълни обороти, след като претърпя операция след двата мача с Борац Баня Лука. Камерунецът започна сезона като титуляр и отсъствието му отвори място за Алдаир. Сега Beласкес ще има приятния, но и сложен избор между трима футболисти за една позиция.

Алдаир се възползва максимално от отсъствието на Камдем и се превърна в един от най-постоянните играчи на Левски през първите месеци от сезона. Завръщането на камерунския национал обаче отново поставя въпроса кой ще получава повече минути. Хевертон Сантос също остава вариант на десния фланг, но засега не успя да се превърне в безспорен титуляр. Така една от позициите, която преди седмици изглеждаше проблемна заради липсата на Камдем, вече може да се окаже сред най-конкурентните. Може да се допусне и вариант, при който Камдем и Алдаир ще играят заедно по десния фланг.

Акрам Бурас, Армстронг Око-Флекс и Никола Серафимов също ще са готови за мача във Варна, но с алжиреца няма да се рискува и едва ли ще играе срещу Черно море.