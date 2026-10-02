Скандалът трещи! Играчите на Ман Сити с извънреден ход срещу клуба

Играчите на Манчестър Сити търсят адвокати за искове срещу клуба

Футболисти на Манчестър Сити и техните представители са потърсили правна помощ заради опасения, че санкции срещу клуба могат да засегнат договорените им бонуси, съобщава „Скай Спортс“ в петък.

Играчите и агентите им проучват възможността за предявяване на искове срещу „небесносините“. Притесненията са свързани с бъдещето на футболистите и с евентуално неизплащане на премии за спечелване на Висшата лига или класиране за Шампионската лига, пише gol.bg.

През февруари 2023 г. Висшата лига повдигна срещу клуба 115 обвинения за нарушения на финансовите правила, обхващащи периода между 2009 и 2018 г.

Според цитираната информация във вторник лигата е обявила, че Манчестър Сити е признат за виновен по всички обвинения.

Възможните последици за клуба поставят под въпрос плащания, обвързани със спортните му резултати. Именно това е накарало футболистите и техните представители да се обърнат към адвокати и да проучат как могат да защитят интересите си.

На този етап информацията е за правни консултации относно потенциални искове, а не за вече заведени дела.