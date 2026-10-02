Юрген Клоп отново култов след първа победа с Германия

Селекционерът на германския национален отбор Юрген Клоп призна, че не знае как да отпразнува първата си победа като треньор на Бундестима, след като Германия победи Сърбия с 2:0 в Лигата на нациите в четвъртък вечер.

"Нямам представа, нямам опит с това. Никога не съм печелил мач като треньор на националния отбор", отговори той на въпрос за традициите при празнуване в тима.

"Имаме ли бира в автобуса?", попита той пресаташето, седящо до него на подиума за пресконференции. В Ливърпул обичах да пия по бира след гостувания, припомни си Клоп с усмивка.

Мачът му даде много поводи за добро настроение по време на нощното пътуване от Мюнхен до базата на отбора в Херцогенаурах, особено след като стартира престоя си начело на Германия с равенство срещу Нидерландия и загуба от Гърция.

"Всичко беше наистина чудесно", възкликна Клоп, като облекчението от първата победа беше осезаемо.

"Чувствам се прекрасно, защото съм толкова щастлив и горд от това, което момчетата постигнаха", каза той.

Клоп изисква много от играчите си, а представянето срещу Сърбия се доближи максимално до представите му.

"Днес момчетата бяха готови да дадат всичко от себе си, това наистина трябва да се отбележи", каза Клоп.

"Агресивността беше на изключително високо ниво, това беше страхотно. И точно това направи мача толкова добър", продължи той.

Дори нуждата на отбора да подобри завършващия удар имаше положителен ефект. Това ги държеше фокусирани и ги караше да играят на пълни обороти през всичките 90 минути. Това ще остане изключително важно за нас", каза той.

Клоп ще има втори шанс да победи Гърция в неделя, когато отборът пътува до Солун за втория си сблъсък в Лигата на нациите.

"Прибираме се у дома, ще се опитаме да поспим, летим за Гърция и ще се опитаме да играем футбол." "Такъв е планът", каза Клоп.

Гърците оглавяват група А2 със седем точки - с две пред Нидерландия. Германия е на трето място с четири точки.