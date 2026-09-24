Нидерландия - Германия. Дебютът на Юрген Клоп

Нидерландия и Германия ще подновят едно от най-историческите съперничества в европейския футбол в първия ден от Група А на Лигата на нациите.

Двубоят между двата тима е в четвъртък (24 септември) от 21.45 и ще бъде предаван пряко по Диема спорт 3.

Двата отбора влизат в турнира след разочароващи отпадания още в началото на елиминационната фаза на Световното първенство. Испанската легенда Шави Ернандес пое Нидерландия след раздялата с Роналд Куман, който напусна поста след отпадането от Мароко.

„Оранжевите“ се намират в стабилна форма, като имат само една загуба в редовното време в последните си 20 мача. В този период тимът записа 11 победи и осем равенства.

Германия също започва нов етап. Юрген Клоп се завръща към треньорската работа за първи път след напускането на Ливърпул и поема националния отбор след Юлиан Нагелсман.

Клоп наследява състава след разочарованието от отпадането срещу Парагвай и веднага започна процес на промяна. За първите четири мача от Лигата на нациите той повика общо 43 футболисти, като 15 от тях все още нямат мач за националния отбор.