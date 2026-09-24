Гришо призна! Приключва ли с тениса

Григор Димитров говори откровено за промените, които настъпват с възрастта, физическото натоварване и живота на професионалния тенисист. В интервю за журналиста Николас Албек 35-годишният българин разказва за предизвикателствата да продължаваш кариерата си в спорт, в който все повече се налагат по-млади и физически мощни състезатели.

Бившият №3 в световната ранглиста отбелязва, че развитието на тениса е довело до промени в характеристиките на играчите.

„Тенисистите днес просто са по-едри, по-силни и по-бързи. Това е естествена част от развитието на спорта. Разбира се, не е лесно да гледаш как Джокович остарява и понякога изпитва физически затруднения. Независимо колко си силен, от биологична гледна точка в един момент възрастта неизбежно започва да оказва влияние“.

Димитров обръща внимание и на натрупаното през годините физическо и психическо натоварване. Според него не само мачовете, но и постоянните пътувания между различни държави и часови зони се отразяват на организма.

„Природата си казва думата. Когато толкова години си в професионалния спорт, пътуваш непрекъснато, бориш се със смяната на часовите зони и всичко останало, в един момент това те застига“.

В същото време българският тенисист приема тези промени като естествена част от живота и признава, че спортът не е единственото, което има значение.

„И донякъде смятам, че така трябва да бъде. В живота има и други неща освен тениса. Ние просто сме поставени в изключително привилегирована позиция. Разглезени сме и трябва да го осъзнаваме“.

Димитров разкрива и намерението си в бъдеще да опише преживяното през дългата си кариера. Той смята, че пътят му в професионалния тенис е достатъчно необичаен, за да бъде разказан подробно.

„Мисля, че извървях много необичаен път в този спорт. Един ден ще напиша книга за него. Колкото повече остарявам, толкова по-интересна става връзката ми с публиката и с останалите играчи. Същото важи и за хората от медиите. През годините тези разговори винаги са били нещо специално за мен“.

Въпреки натрупаните години в тура Димитров не смята да приключва кариерата си в близко бъдеще. Той подчертава, че продължава да изпитва желание да се състезава и да се възползва от възможността да прави това, което обича.

„Изключително благодарен съм и се опитвам да живея в настоящия момент. Това е най-важното за мен сега. Все още имам няколко години тенис пред себе си. Самият факт, че продължавам да правя това, което обичам, и си давам тази възможност, означава страшно много“.

Сега приоритет за Димитров е по-внимателното планиране на календара и достатъчното време за възстановяване. Наред с личните си цели той поставя акцент и върху хората, които са го подкрепяли през годините.

„Разбира се, че го правя за себе си, но повече от всичко искам да го правя за хората, които останаха до мен през целия този път. Искам да играя за публиката и за децата. Това е нещо много специално“.

Тенисистът признава, че вече усеща по различен начин физическите изисквания на професионалния спорт, но същевременно смята, че именно сега започва важен личен етап от кариерата му.

„Осъзнавам много добре как се променям и как се чувства тялото ми. Турнирите и пътуванията, разбира се, стават все по-тежки. Но имам чувството, че сега навлизам в моя собствен период“.

Натрупаният опит му позволява да гледа на резултатите по-спокойно. Димитров определя продължаващото си присъствие в професионалния тенис като привилегия и признава, че спортът е изиграл ключова роля за неговото изграждане като човек.

„За мен е огромна привилегия, че все още съм част от тениса. Това ми дава увереност да бъда щастлив независимо дали печеля, или губя. Това идва с опита и възрастта. Тенисът ме превърна в човека, който съм днес“.

В края на разговора Димитров обобщава отношението си към настоящия етап от кариерата си с кратка метафора: „вече бяга в собственото си състезание“.