Спорт

Зверев е новият шампион - какво му помогна за победата

Германецът спечели втората си титла от Големия шлем и призна, че финалът през 2020 г. е оставил дълбоки белези

Зверев е новият шампион - какво му помогна за победата
Снимка: БТА
14 сеп 26 | 7:59
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Александър Зверев спечели втората си титла от Големия шлем, след като триумфира на Откритото първенство на САЩ срещу представителя на домакините Бен Шелтън.

След успеха 29-годишният германец не скри емоциите си и разказа за необичайния момент след последната точка – когато всъщност не разбрал веднага, че е спечелил мача.

„Невероятно чувство е да успея най-после да вдигна този трофей, особено след финала през 2020 година, който разби сърцето ми“, заяви Зверев на пресконференцията.

Той се обърна и към своя съперник Бен Шелтън, за когото това беше първи финал в Ню Йорк.

„Вече ти казах, че ще се връщаш отново и отново. И ако трябва да заложа всичките си пари, съм сигурен, че един ден именно ти ще вдигнеш трофея“, каза германецът на американеца.

Мислел, че резултатът е 5:1

Зверев разказа и какво се е случило в самия край на финала.

„След последната точка мислех, че резултатът е 5:1. Знаех, че два пъти съм го пробил, но мислех, че съм спечелил пет гейма, а не шест“, призна той.

Това объркване дори му помогнало да остане спокоен при последното си подаване.

„Просто се обърках в резултата“, обясни шампионът.

Германецът допълни, че заради концентрацията си не е успял да чуе съдията.

„Бях се концентрирал, бях в моя балон. Не чувах шума около мен. Бях в моя тунел, в който не чувам нищо. А публиката беше шумна, така че не бе възможно да чуя съдията. Не чух да казва: „гейм, сет, мач“, разказа Зверев.

„Не съм най-талантливият“

Новият шампион подчерта, че зад успеха му стои огромна работа.

„Мисля, че съм от хората, които работят най-много на корта. И преди съм казвал, че не мисля, че съм най-талантливият, не съм получил таланта като дар, както е при някои други“, каза той.

По думите му неговият стил на игра е изграден върху безброй часове тренировки.

„Моят начин на игра почива върху огромна работа и всички тези часове, които прекарвам на корта, но също и във фитнес залата и на пистата“, допълни Зверев.

Кой е най-добрият в света?

На въпрос дали в момента самият той е най-добрият тенисист в света Зверев даде категоричен отговор.

„Може би в момента – да. Но с тези двамата във форма и в най-доброто си състояние, със сигурност не“, каза германецът, визирайки Яник Синер и Карлос Алкарас.

Той отбеляза, че Синер е контузен, а Алкарас се завръща след четиримесечно отсъствие заради травма.

„Ако всички са във форма, мисля, че Яник винаги е отпред“, заяви Зверев.

Белезите от 2020 г. вече са изчезнали

За Зверев успехът в Ню Йорк има и особено лично значение. През 2020 г. той загуби финала на US Open, след като изпусна аванс срещу Доминик Тийм.

Германецът призна, че този спомен дълго време го е преследвал.

„Белезите от загубения финал в Ню Йорк през 2020 изчезнаха след победата ми в Париж“, каза той.

Зверев допълни, че още преди да спечели „Ролан Гарос“, е изпитвал огромно напрежение дали някога ще успее да спечели турнир от Големия шлем.

„Преди да спечеля „Ролан Гарос“, изпитвах голям стрес постоянно и се питах дали въобще ще спечеля турнир от Големия шлем някой ден“, разказа шампионът.

Сега той вече има две титли от най-престижната категория и един от най-големите си тенис кошмари в Ню Йорк е окончателно превърнат в триумф.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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