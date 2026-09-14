Зверев е новият шампион - какво му помогна за победата

Александър Зверев спечели втората си титла от Големия шлем, след като триумфира на Откритото първенство на САЩ срещу представителя на домакините Бен Шелтън.

След успеха 29-годишният германец не скри емоциите си и разказа за необичайния момент след последната точка – когато всъщност не разбрал веднага, че е спечелил мача.

„Невероятно чувство е да успея най-после да вдигна този трофей, особено след финала през 2020 година, който разби сърцето ми“, заяви Зверев на пресконференцията.

Той се обърна и към своя съперник Бен Шелтън, за когото това беше първи финал в Ню Йорк.

„Вече ти казах, че ще се връщаш отново и отново. И ако трябва да заложа всичките си пари, съм сигурен, че един ден именно ти ще вдигнеш трофея“, каза германецът на американеца.

Мислел, че резултатът е 5:1

Зверев разказа и какво се е случило в самия край на финала.

„След последната точка мислех, че резултатът е 5:1. Знаех, че два пъти съм го пробил, но мислех, че съм спечелил пет гейма, а не шест“, призна той.

Това объркване дори му помогнало да остане спокоен при последното си подаване.

„Просто се обърках в резултата“, обясни шампионът.

Германецът допълни, че заради концентрацията си не е успял да чуе съдията.

„Бях се концентрирал, бях в моя балон. Не чувах шума около мен. Бях в моя тунел, в който не чувам нищо. А публиката беше шумна, така че не бе възможно да чуя съдията. Не чух да казва: „гейм, сет, мач“, разказа Зверев.

„Не съм най-талантливият“

Новият шампион подчерта, че зад успеха му стои огромна работа.

„Мисля, че съм от хората, които работят най-много на корта. И преди съм казвал, че не мисля, че съм най-талантливият, не съм получил таланта като дар, както е при някои други“, каза той.

По думите му неговият стил на игра е изграден върху безброй часове тренировки.

„Моят начин на игра почива върху огромна работа и всички тези часове, които прекарвам на корта, но също и във фитнес залата и на пистата“, допълни Зверев.

Кой е най-добрият в света?

На въпрос дали в момента самият той е най-добрият тенисист в света Зверев даде категоричен отговор.

„Може би в момента – да. Но с тези двамата във форма и в най-доброто си състояние, със сигурност не“, каза германецът, визирайки Яник Синер и Карлос Алкарас.

Той отбеляза, че Синер е контузен, а Алкарас се завръща след четиримесечно отсъствие заради травма.

„Ако всички са във форма, мисля, че Яник винаги е отпред“, заяви Зверев.

Белезите от 2020 г. вече са изчезнали

За Зверев успехът в Ню Йорк има и особено лично значение. През 2020 г. той загуби финала на US Open, след като изпусна аванс срещу Доминик Тийм.

Германецът призна, че този спомен дълго време го е преследвал.

„Белезите от загубения финал в Ню Йорк през 2020 изчезнаха след победата ми в Париж“, каза той.

Зверев допълни, че още преди да спечели „Ролан Гарос“, е изпитвал огромно напрежение дали някога ще успее да спечели турнир от Големия шлем.

„Преди да спечеля „Ролан Гарос“, изпитвах голям стрес постоянно и се питах дали въобще ще спечеля турнир от Големия шлем някой ден“, разказа шампионът.

Сега той вече има две титли от най-престижната категория и един от най-големите си тенис кошмари в Ню Йорк е окончателно превърнат в триумф.