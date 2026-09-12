Триумф! Саша Зверев най-после счупи проклятието!
Грабна "Ролан Гарос" след 5-сетов трилър
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Грабна "Ролан Гарос" след 5-сетов трилър
Германецът стигна шести пореден четвъртфинал на „Ролан Гарос“ и вече изглежда като най-ясния фаворит за титлата
Германецът срещу Синер в битка за титлата от "Мастърс" 1000
Експресна победа прати италианеца на финал за №1 в световната ранглиста
Защитаващият титлата си Яник Синер отбеляза 24-ия си рожден ден с победа
Свързана е с Александър Зверев
Звездата в тениса разказа за опасното си преживяване
Какво пречи на руснака /германеца/ да вземе турнир от Големия шлем
Италианецът е от друга планета
За шампиона това беше втори финал
До момента Григор бе печелил само в първия от осемте си сблъсъка със Зверев
Ще участва в турнира ATP 250 Sofia Open
Димитров отпадна в третия кръг на Откритото първенство на САЩ
Сърбинът обаче завършва годината като №1 в тениса
Александър победи Джон Иснър в два сета
Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров изигра пореден си слаб мач и напусна силната надпревара на червени кортове в Рим още в първи кръг. Г...
Почти след всеки двубой си забравям или дори губя телефона на корта. Това разкри младият тенисист Александър Зверев. "Интересното е, че винаги някой...
Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис отпадна от турнира в Индиън Уелс. Григор Димитров загуби с 4:6, 6:3, 5:7 от 18-годишния Александър Зверев във вто...
Димитров приключи бързо на двойки в Индиън Уелс Съперникът на Григор Димитров в Индиън Уелс Александър Зверев бе обвинен, че е взимал допинг. Става в...
Мелбърн. 16-годишният Александър Зверев, определян от специалистите като един от най-талантливите тийнейджъри в момента, триумфира с титлата при юноши...