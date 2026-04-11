Синер размаза Зверев и предизвика Алкарас за трона в тениса

Яник Синер разгроми Александър Зверев с 6:1, 6:4 и се класира за финала на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло с награден фонд над 6 милиона евро. Италианецът демонстрира пълно превъзходство и не остави никакви шансове на съперника си. С успеха си той си осигури шанс да атакува първото място в световната ранглиста. В решителния мач Синер ще се изправи срещу лидера Карлос Алкарас.

Двубоят срещу Зверев продължи само 82 минути и премина под диктовката на италианеца. Синер реализира всичките си четири възможности за пробив и нанесе 22 печеливши удара. Той бе почти безгрешен на сервис, като спечели 80% от разиграванията при първи начален удар.

Формата на Синер впечатлява, като той вече е в серия от 21 поредни победи на ниво Мастърс 1000. Успешната му серия започна още през ноември в Париж и продължи с титли в Индиън Уелс и Маями. Италианецът стана едва четвъртият тенисист в историята с финали на първите три турнира Мастърс 1000 за годината, след Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович.

„Много съм доволен. Пристигнах тук с целта да се тествам на клей и за мен значи много, че достигнах финала. Чувствах се добре още от началото и записах бърз пробив, което промени динамиката на мача“, заяви Синер.

Карлос Алкарас си осигури място на финала след победа над Валентен Вашро с 6:4, 6:4 за 85 минути. Испанецът показа стабилна игра и контролираше двубоя, въпреки кратко колебание във втория сет. Той спечели 81% от точките при първи сервис и затвори мача с първия си мачбол.

Финалът между Синер и Алкарас ще бъде директен сблъсък за титлата, както и за първото място в световната ранглиста. Двамата ще се срещнат за първи път през годината, което допълнително повишава очакванията за един от най-качествените мачове от началото на сезона.

