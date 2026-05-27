Григор Димитров връща човека, който съживи кариерата му

Григор Димитров отново ще работи с Джейми Делгадо, съобщават британски медии във вторник. 49-годишният спец се завръща в щаба на най-добрия български тенисист за втори период, след като двамата вече имаха успешна съвместна работа до септември 2025 г. Тогава Делгадо напусна екипа на Димитров, за да се присъедини към младия британски талант Джак Дрейпър. Сега ситуацията се обръща, след като Дрейпър е решил да бъде воден от Анди Мъри за предстоящия сезон на трева.

Завръщане на познато лице в щаба

Делгадо е име, което остава тясно свързано с един от най-силните периоди в последните години от кариерата на Димитров. Под негово ръководство българинът стабилизира представянето си, върна увереността си и изигра серия от впечатляващи мачове на възраст, в която много тенисисти вече трудно поддържат място сред водещите играчи.

Британецът е смятан за един от хората, помогнали на Димитров да възроди играта си и да намери по-ясна структура в работата си. В този смисъл завръщането му не е просто треньорска рокада, а опит да се върне формула, която вече е дала резултат.

Решението на Дрейпър отвори вратата

Развръзката идва след промяна в плановете на Джак Дрейпър. Младият британец е избрал да работи с Анди Мъри за сезона на трева, което освобождава Делгадо за ново сътрудничество с Димитров. Така треньорската верига се пренарежда в момент, когато тенис календарът навлиза в един от най-специфичните си периоди.

За Димитров това може да се окаже важен ход, защото връщането на човек, който добре познава играта, навиците и характера му, обикновено намалява времето за адаптация. Двамата вече имат изградена връзка, а това е сериозно предимство в тур, в който детайлите често решават цели мачове.

Фокусът отново пада върху голямата форма

Димитров показа най-силните си мачове под ръководството на Делгадо именно в период, когато опитът и физическата устойчивост трябваше да бъдат балансирани много внимателно. Затова новината за завръщането на британския специалист естествено създава очакване, че българинът ще търси още един силен тласък в кариерата си.

Предстоящият етап ще покаже дали вторият период между Димитров и Делгадо може да повтори ефекта от първия. Засега сигналът е ясен - първата ракета на България връща в екипа си треньор, с когото вече е намирал увереност, качество и резултати на най-високо ниво.

