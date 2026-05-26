Валтер Папазки взе решението за Христо Янев

ЦСКА си има треньор и той ще продължи да се казва Христо Янев! 46-годишният специалист е получил от ръководството кредит на доверие и ще ръководи тима и през новия сезон, който се очертава да бъде много вълнуващ и за клуба, и за феновете, научи Lupa.bg.

В края на април шефовете бяха на друго мнение се твърдеше, че са започнали да търсят чуждестранен специалист, който да въдвори ред в съблекалнята и да изведе армейците до бленуваната титла, която им убягва от 2008 година, но последните 48 часа са били решителни за съдбата на родения в Казанлък бивш футболист на ЦСКА.

На финала на надпреварата ЦСКА не изглеждаше по начин, по който се иска на всички, но в крайна сметка целта оправдава средствата и дузпите определиха съдбата на Янев и компания - сезонът беше спасен и отборът се класира за евротурнирите, а това беше и условието, при което Христо Янев се появи на "Армията".

Валтер Папазки е дал уверение, че Янев заслужава доверие и не желае да се повтаря унизителното отношение към наставника преди 10 години, когато отново спечели Купата на България, и то когато ЦСКА беше във "В" група, но след това тогавашният благодетел прояви характера си и заяви, че той не може да ръководи селекцията в елита и му посочи вратата - обидно отношение, което остави горчилка в младия специалист и щаба му.

Е, този път нещата са различни, още повече, че зад гърба му е застанал и изпълнителният директор Вангел Вангелов, който е дясна ръка на Папазки в ЦСКА и нищо не минава без негово разрешение. Точно по този начин се получи фиаското срещу Левски за първенство, когато Христо Янев излезе с експериметален състав (според някои) и загуби.

След спечелването на купата доста бивши футболисти на армейците и едни от легендите на клуба застанаха зад него, заявявайки, че ЦСКА е изиграл мъдро мача и целта е постигната. Това също е наклонило везните в полза на родения в Казанлък треньор.

Като доказателство за това е, че му е гарантирано, че той ще направи лятната селекция и ще изведе отбора на обновения стадион "Българска армия" - бижуто в центъра на София, за което много странични наблюдатели завиждат.

Разбира се, показателно е, че Янев успя да стопи ледовете и с част от агитката на ЦСКА, а не е за подценяване и фактът, че той ще може да разкара ненужните според него футболисти, които мътеха водата в съблекалнята на отбора. Не последно място е и подновяването на договора на един от най-класните играчи в отбора - Джеймс Ето`о, който е барометърът на червените и когато се раздава на терена, няма кой да спре 31-кратните шампиони.

Снощи ЦСКА за пореден път през изминалата кампания показа, че когато иска, може да показва продукция, която да радва изстраданото око на привържениците на тима. В Разград армейците паднаха с 0:1, но създадоха доста положения срещу Лудогорец, а и реферът Стоян Арсов, който днес беше наказан от Съдийската комисия, подмина чиста дузпа срещу Годой и червен картон за домакините - нещо, което можеше да прати трите точки към София.

През този сезон ЦСКА отстрани орлите и на полуфинала за купата на страната, надделявайки в две срещи, като витална се оказа първата - 2:1 в Разград.

Валтер Папазки е обещал, че ще развърже кесията и ЦСКА ще може да се конкурира за подписите на най-добрите в родното първенство, а участието в Лига Европа допълнително ще наклони везните в полза на столичани.

31-кратният първенец на България стартира участието си в надпреварата на Стария континент на 9-и юли, като жребият за предстоящия им съперник ще бъде теглен на 17 юни.

Началото на родното първенство пък ще стартира на 19 юли, когато е финалът на Мондиал 2026.

