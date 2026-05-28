Мъртвец си сипа една ракия за годишнината от "смъртта"

"За годишнината от моята смърт на 16 март първо си сипах една ракия за Бог да прости. А след това и една чаша вино, за да съм жив и здрав!"

Петко Ганчев, легендарният голмайстор на "Арда", беше обявен за мъртъв и дори почетен с минута мълчание на стадиона в Кърджали преди началото на мача между "Арда" и "Левски" през миналия сезон. Още на следващия ден "починалият" почерпи в заведението на село Коларово за кончината си. Година по-късно не е пропуснал и помена си.

"Бяха решили да ме погребват, ама аз възкръсвам и продължавам - с усмивка казва бай Петко. - Шегувам се с моята преждевременна умирачка. Ако няма хумор в този живот, наистина сме загинали!"

Историята за това как някогашният голаджия на "Арда" научава от телевизията, че е умрял, обиколи света преди малко повече от година.

Уникален цирк

На 16 март 2025 г. нищо неподозиращият бивш футболист се е настроил за приятна и спокойна неделна вечер, в която ще гледа мач на своя бивш отбор срещу "Левски". Надява се момчетата на треньора Сашо Тунчев да се опънат на столичния гранд.

По същото време на стадиона в Кърджали играчите на двата отбора са инструктирани, че срещата ще започне с минута мълчание, за да бъде почетена паметта на починалия... Петко Ганчев!

Тоест на самия него! Футболистите се нареждат в центъра на терена, прегърнати един за друг в тъгата си. Хората по трибуните почтително са се изправили на крака. Съдията подава сигнал и стадионът избухва в аплодисменти за славния голаджия, който има над 130 попадения за "Арда" в кариерата си.

За добро или лошо, Петко Ганчев изпуска началните минути на мача, а също и минутата за почит по повод собствената си смърт. Малко по-късно се настанява удобно пред екрана, а телефонът му започва неспирно да звъни.

Жив съм, защо да не съм жив?...

"Хората ми се обаждат и плачат - разказа тогава пред "България Днес" Петко Ганчев, който си е жив и здрав. - После чуват гласа ми и казват: "Ама ти си жив?!". Еми жив съм, отвръщам аз... Защо да не съм жив? "Защото по телевизията казаха, че си умрял - обясняват му близките. - Даже имаше минута мълчание в твоя чест преди мача "Арда" - "Левски"... И обажданията продължиха даже след полунощ. По едно време оставих телефона. Казах на жената да вдига тя и да казва, че не съм умрял."

В Кърджали се усещат за гафа и още по време на срещата със "сините" пускат официално съобщение: "Ръководството на "Арда" иска да изкаже огромно извинение на бившия футболист на клуба Петко Ганчев и неговите близки, след като при нас постъпи грешна информация относно неговата смърт. Пожелаваме на Петко Ганчев още много години здраве и да се радва на успехите на "Арда".

Оказва се, че недоразумението в Кърджали е станало заради объркване в имената. Веднага след като става ясно, че е станал гаф, следва и извинението. От клуба поканиха Петко Ганчев като официален гост на домакинство на "Арда". Бяха му поднесени лични извинения от ръководството и подарък - фланелка на отбора.

Ганчев е един от най-силните нападатели в "Б" група през 70-те години и има над 130 гола с фланелката на "Арда". Играе също така за отборите на Раднево и Гълъбово.

От години е пенсионер и живее в родното си село Коларово, където намира спокойствие и верни другари. Петко следи изкъсо българския и световния футбол. В Първа лига подкрепя, разбира се, "Арда".

Петко се подготвя на 17 юни да празнува 80-годишен юбилей и както винаги ще събере семейство и приятели около трапезата.

