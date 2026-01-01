Всичко за Мъртвец

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Мъртвец увисна от тераса

Мъртвец увисна от тераса

Тялото на 30-годишен безжизнен мъж, висящо от балкона на третия етаж, стресна жителите на Пловдив. Няма данни за насилствена смърт, казаха от МВР. Пре...

12 юли | 19:30
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Починал изгоря в болница

Починал изгоря в болница

Монтана. Овъглен труп на пациент бе открит след пожар в монтанската болница. В петък сутринта около 5 часа пламнала стая в отделението по пулмология....

04 октомври | 18:30
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