Мъртвец си сипа една ракия за годишнината от "смъртта"
Петко Ганчев черпи за собствената си "кончина" в село Коларово
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Петко Ганчев черпи за собствената си "кончина" в село Коларово
Никой не знае какво е правил там 20 години
По непотвърдена информация мъжът е от град Симитли
Това е един смел датчанин
Става въпрос за 72-годишният Руси Русев
За шокиращия случай съобщава съобщава Daily Mail
Тялото на 30-годишен безжизнен мъж, висящо от балкона на третия етаж, стресна жителите на Пловдив. Няма данни за насилствена смърт, казаха от МВР. Пре...
Полицията в София е задържала жена във връзка със смъртта на 68-годишен мъж в столичния квартал Люлин. Това съобщи БНР и уточни, че тази събота тялото...
Ученик на "Социален учебен професионален център"-Варна е открил гол мъртвец в мазето на учебното заведение. Първоначалната информация сочи, че момчето...
Монтана. Овъглен труп на пациент бе открит след пожар в монтанската болница. В петък сутринта около 5 часа пламнала стая в отделението по пулмология....
Сандански. Мъж е намерен мъртъв в хотелска стая в Сандански. Сигнал за инцидента с 36-годишния мъж е подаден на тел. 112 към 12, 30 часа днес. Дежурн...
Петеркув. Изразът "мъртво пиян" придоби напълно реален смисъл за един поляк, който толкова се напил, че го помислили за мъртвец и го пратили в моргата...
Враца. Врачанин не се посвени да източи дебитната карта на мъртвец, съобщиха от полицията. Сигнал за престъплението е подала сестрата на покойника, ко...