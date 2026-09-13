Иван Иванов с рекордно дълъг престой на върха в световната ранглиста за юноши
В момента Иванов е в усилена подготовка за сезона на трева и дебюта си при мъжете в турнир от Големия шлем
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В момента Иванов е в усилена подготовка за сезона на трева и дебюта си при мъжете в турнир от Големия шлем
Първата ракета на България остава 156-а и се изправя срещу Павлюченкова в квалификациите
Загуба в Монте Карло го срина в ранглистата, докато Синер вече е номер 1
Експресна победа прати италианеца на финал за №1 в световната ранглиста
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Той достигна финала на турнира в Тарагона (Испания)
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