Томова задържа позицията си преди тежък старт в Мадрид

Първата ракета на България Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста и остава на 156-о място. Тя продължава да бъде водещото име в българския женски тенис. Пред нея предстои участие в силен турнир от календара на WTA. Още на старта я очаква сериозно изпитание.

31-годишната тенисистка започва участие в квалификациите на турнира от категория WTA 1000 в Мадрид. Нейна съперничка ще бъде Анастасия Павлюченкова, която е бивша финалистка от Ролан Гарос и разполага със значителен опит на най-високо ниво.

Освен Томова, още няколко българки намират място в топ 500 на световната ранглиста. Елизара Янева е на 233-о място, Лиа Каратанчева заема 301-ата позиция, а Гергана Топалова е 365-а. В класацията присъстват още Изабелла Шиникова на 381-о място, Деислава Глушкова на 421-ва позиция, Лидия Енчева на 453-о място и Росица Денчева на 459-о.

На върха в световния тенис при жените продължава да бъде Арина Сабаленка, следвана от Елена Рибакина и Коко Гоф, които оформят челната тройка в класирането.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com