Иван Иванов с рекордно дълъг престой на върха в световната ранглиста за юноши

Иван Иванов започна 47-ата си поредна седмица като №1 в световната ранглиста за юноши. 17-годишният посланик на ОББ и Mastercard застана на върха на 14 юли 2025 г., след като стана шампион на Wimbledon. Два месеца по-късно младият ни талант спечели и US Open и независимо, че последният му мач през юношите бе през септември, големият му точков актив позволява и досега да държи първото място.

Иван е вторият българин, след Григор Димитров, оглавявал световната ранглиста, като престоят му под №1 е рекорден като дължина в историята на тениса у нас.

В момента Иванов е в усилена подготовка за сезона на трева и дебюта си при мъжете в турнир от Големия шлем. Той получи покана от организаторите на Wimbledon за участие в квалификациите, а генералната му репетиция за това ще бъде турнирът от сериите "Чалънджър" в Дъблин от 15 до 20 юни.

А следващата седмица Иван ще участва в сесията на Европейския олимпийски комитет в Будапеща, където ще бъде отличен с наградата "Пьотр Нуровски" за най-добър млад спортист в Европа за 2025 г. Той е един от шестимата номинирани финалисти за премията заедно с Андреа Берисай (Черна гора, таекуондо), Амалия Ковалиу (Румъния, фехтовка), Руби Евънс (Великобритания, спортна гимнастика), Алинка Мозер (Естония, лека атлетика) и Маруша Шеркези (Словения, колоездене).

