Изненада от Англия преди Мондиала! Къде са звездите на Арсенал?

Националният отбор на Англия потегли за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, съобщава агенция ДПА. Селекцията на Томас Тухел, включваща 26 футболисти, отлетя от летището в Бирмингам и ще пътува до лагера си във Флорида, където ще играе контролните си мачове.

От групата на Англия временно отсъстват Деклан Райс, Букайо Сака, Еберечи Езе и Нони Мадуеке, които ще пътуват по-късно за САЩ. Те играха за английския първенец Арсенал във финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен в събота.

Англия е сред фаворитите на Световното първенство и търси първия си трофей от 1966 насам. Тухел сам постави целта пред футболистите си, които ще играят контроли с Нова Зеландия в Тампа Бей и с Коста Рика в Орландо. След няколко дни почивка отборът ще се премести в базата си в Канзас Сити, за да изиграе мачовете си от Група L с Хърватия, Гана и Панама.

На Световното първенство в Катар, Англия отпадна на четвъртфиналите срещу финалиста Франция.

