МВнР с важни новини за феновете преди Мондиала

Министерството на външните работи отправи важни препоръки към българските граждани, които планират да пътуват за Световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико.

Мондиалът започва на 11 юни и ще продължи до 19 юли, а за първи път в историята във финалната фаза ще участват 48 отбора.

От МВнР предупреждават, че заради очаквания огромен брой посетители пътуванията трябва да бъдат организирани отрано, включително самолетните билети, настаняването и придвижването между градовете домакини, пише Блиц.

Министерството препоръчва на феновете предварително да се запознаят с процедурите за граничен контрол и изискванията за влизане във всяка от трите държави.

Специално внимание се обръща и на мерките за сигурност, транспортната организация и указанията на местните власти по време на мачовете.

„Предвид очаквания значителен брой посетители препоръчваме пътуванията и настаняването да бъдат планирани своевременно“, посочват от външното министерство.

Оттам напомнят още, че условията за влизане в САЩ, Канада и Мексико са различни и е важно пътуващите да проверят актуалните изисквания за визи, разрешителни и гранични проверки.

Повече информация за всяка от държавите е публикувана на официалната страница на МВнР.

Световното първенство през 2026 г. ще бъде най-мащабното в историята на футбола, като срещи ще се играят в десетки градове в Северна Америка.

България обаче отново няма да бъде част от футболната карта на Мондиала. Последното участие на националния отбор на световни финали остава това във Франция през 1998 година.

