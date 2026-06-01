България излиза срещу Черна гора с проблеми и нови лица

Българският национален отбор по футбол излиза тази вечер от 19:00 часа срещу Черна гора на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив в първата от двете си контроли преди Лигата на нациите. Мачът ще бъде важен тест за селекционера Александър Димитров, който отново трябва да търси решения при сериозни кадрови проблеми.

И двата отбора ще използват срещата, за да проверят нови играчи и варианти в съставите си. За България задачата е ясна - победа, повече увереност и по-добър ритъм преди официалните двубои.

Кадрови проблеми преди първия тест

Александър Димитров влиза в контролата в трудна ситуация, защото част от важните футболисти са извън състава. Най-сериозен е проблемът с Филип Кръстев, който ще отсъства до края на годината. Извън сметките са още Илия Груев и Кристиян Стоянов, което оставя националния тим без основни варианти в средата на терена.

Селекционерът призна, че именно липсата на стабилно ядро в халфовата линия е голямата пречка пред отбора. Допълнително затруднение идва и от нуждата да се променя двойката централни защитници, както и от умората на някои играчи след тежкия сезон в Първа лига.

Кристиан Димитров и Теодор Иванов са сред футболистите, които едва ли ще бъдат използвани повече от едно полувреме. Това отваря възможност за други играчи да получат минути и да покажат дали могат да се наложат в състава преди Лигата на нациите.

Димитров иска самочувствие преди Лигата на нациите

На пресконференцията си преди мача Александър Димитров подчерта, че всяка победа е важна за отбора. Според него националите се нуждаят от увереност, но засега мислят най-вече за следващия двубой, а не за по-далечните задачи.

„Всеки един мач, всяка една победа носи самочувствие и допълнителна увереност, от която ние се нуждаем, за да влезем още по-уверени в Лигата на нациите“, заяви селекционерът.

Той призна, че отсъствието на ключови халфове променя плановете му. „Проблемът е, че не можем да направим едно ядро в центъра на терена. Постоянно сменяме състезателите по обективни причини. Една основна тройка халфове - Кръстев, Груев и Кристиян Стоянов са с контузии. Налага се да се сменя двойката централни защитници, което допълнително затруднява нашите цели. Но на тези играчи, които ще ги заменят, имаме доверие и смятаме, че ще се представят на подходящо ниво“, добави Димитров.

Черна гора пристига без голямата си звезда

Черна гора също ще използва контролата за експерименти и проверка на нови играчи. Гостите пристигат без голямата си звезда Стеван Йоветич, който спечели титлата на Кипър с Омония и имаше сериозен принос за успеха, въпреки че вече е на 36 години.

Официалната причина за отсъствието на Йоветич е, че той води преговори с друг клуб. Липсата му променя облика на черногорския тим, но съперникът остава достатъчно сериозен тест за България.

За нашия отбор това е удобен момент да провери както организацията в защита, така и връзките между халфовата линия и нападението. Срещата в Пловдив ще покаже кои играчи могат да поемат отговорност при отсъствието на титулярите.

Нападателите и дебютантите влизат под прожекторите

Особено внимание ще има към състоянието на нападателите. Тонислав Йорданов от Кишварда, Владимир Николов от Корона и Мартин Минчев от Краковия ще бъдат сред играчите, от които се очаква да дадат повече острота в предни позиции.

Любопитство има и около дебютантите в националния отбор. Берк Бейхан от Черно море и Ефе Али от Локомотив Пловдив получават шанс да покажат дали могат да се впишат в групата и да бъдат част от по-широките планове на селекционера.

Четири дни след мача с Черна гора България ще гостува на Молдова в Зимбру. Двете проверки трябва да дадат по-ясна картина за състоянието на отбора, преди фокусът окончателно да се премести към Лигата на нациите.

