България излиза срещу Черна гора с проблеми и нови лица
Контролата в Пловдив е първи тест преди Лигата на нациите, а Александър Димитров трябва да сглобява състава без ключови халфове
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Контролата в Пловдив е първи тест преди Лигата на нациите, а Александър Димитров трябва да сглобява състава без ключови халфове
Александър Димитров признава за тежкия натиск и чертае пътя напред
Националният отбор ще отлети за Бурса в петък, 14 ноември
Мачът беше първи за новия национален селекционер Александър Димитров
8 от футболистите играят в Първа лига на България
За предстоящите световни квалификации през следващия месец
Александър Димитров благодари на Георги Иванов и на членовете на Изпълкома на БФС
Договорът му е за две години
Треньорът съжалява за раздялата между Илиан Илиев и представителния национален отбор
Няма изгледи нито един от трите мандата да мине в парламента
Това смята Александър Димитров
Александър Димитров е дал положителна проба
В екипа на селекционера Александър Димитров се присъединява още един помощник – Христо Коилов Новият треньорски щаб на "Берое", който ще води староза...
Затвориха устите на Сашо Димитров и Ивайло Йорданов до новия сезон "Берое" официално обяви кой ще води отбора през новия сезон. Очаквано това е Алекс...
Скандалите родните щанги продължават с пълна сила. Александър Димитров, който не вдига за родината си на световното в Хюстън заради контузия, оздравя...
Писна ми от тях, скочи Александър Димитров Националът по вдигане на тежести Александър Димитров разкри, че няма никакво намерение да спира активна сп...
Контузия в левия крак е причина треньорският щаб да извади от участие Александър Димитров от гр. С в кат. 77 кг на Световното първенство по вдигане на...
София. Александър Димитров, който на извънредните избори за народни представители беше кандидат на ВМРО – БНД, даде показания в столичното VІ-то Район...
София. „Аз съм готов да застана пред всяка медия с детектор на лъжата. Искам и председателя на секцията Пенка Кръстева също да застане и да каже имало...
Непременно вижте фермата "Осмият ден" в село Белут, препоръчва Александър Димитров