БФС с ключова новина за националния отбор

Националният отбор на България ще се събере на лагер в неделя, 9 ноември, в “efbet Национална футболна база” в Бояна, където ще стартира с подготовката си за предстоящите световни квалификации с Турция и Грузия, съобщи пресслужбата на БФС.

На 15 ноември от 20:00 ч. местно време (19:00 ч. българско) селекцията на Александър Димитров ще се изправи срещу Турция в Бурса на стадион “Ататюрк”, а на 18 ноември от 21:45 ч. посреща Грузия на Националния стадион “Васил Левски” в последния си двубой от тези квалификации.

Националният отбор ще отлети за Бурса в петък, 14 ноември, с чартърен полет от летище “Васил Левски” – София в 9:30 ч. Същия ден в 19:00 ч. местно време (18:00 ч. българско) на стадион “Ататюрк” ще се състои пресконференцията на България, а половин час по-късно – в 19:30 ч. местно време (18:30 ч. българско) – ще започне официалната тренировка. Първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за представителите на медиите. Отборът на България ще се завърне на родна земя веднага след мача с Турция.

В понеделник, 17 ноември, от 17:00 ч. селекционерът на Грузия Вили Саньол ще даде своята пресконференция в зала “Родина” на стадион “Васил Левски”. В 17:30 ч. започва тренировката на грузинската селекция, като първият четвърт час ще бъде достъпен за журналисти.

Пресконференцията на Александър Димитров ще стартира в 19:30 ч., а в 20:00 ч. започва и официалната тренировка на българската селекция, като отново първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за медии.

Преди брифингите на двамата селекционери пък журналистите, чиито акредитационни молби са били одобрени, ще може да получат своите акредитации за срещата пред главния вход на Националния стадион. Напомняме, че при влизане на стадиона в деня на мача представителите на медиите ще трябва да представят валидна журналистическа карта, се казва в информацията на БФС.

