Треньорът на България зове за търпение и подкрепа във футбола

Селекционерът на националния отбор по футбол България Александър Димитров призова за повече оптимизъм и подкрепа, след като тимът завърши на последното място в квалификациите за Световното първенство догодина. В интервю за Нова телевизия той говори за силния обществен натиск, трудностите при селекцията и очакванията си за предстоящите мачове от Лигата на нациите през 2026 година.

Четири месеца под прожекторите

Димитров признава, че първите месеци начело на мъжкия национален отбор са го променили. По думите му той е станал по-затворен и е ограничил контактите си, особено в началото на мандата. Именно тогава е усетил ясно кои хора го подкрепят и кои чакат негов провал. Според него разликата между работата с младежите и мъжете не е в спортно-техническия процес, а в мащаба на обществения интерес и напрежението, което неизбежно съпътства мъжкия национален отбор.

Нетърпеливият запалянко и трудната селекция

Селекционерът отчита, че българските фенове са силно нетърпеливи, белязани от спомена за успехите от 1994 година и дългото чакане за нови резултати. В същото време той подчертава, че реалността на българския футбол днес е различна. Заради големия брой чуждестранни футболисти в родното първенство изборът на национали става все по-труден, а конкуренцията за места – ограничена.

Доверие, натиск и изолация

Димитров разказва, че му помага фактът, че познава част от играчите още от тийнейджърските им години, включително капитана Кирил Десподов. Според него ключът е в честните отношения и доверието между треньор и състезатели. Той не крие, че след първите мачове критиките са били крайни и разрушителни, но щабът и футболистите са успели да се изолират, което по думите му е дало резултат.

Поглед към бъдещето

След срещите със силни съперници като Испания, Турция и Грузия селекционерът смята, че отборът вече няма от какво да се страхува. Предстоят контроли през март и юни, а целта е по-добра подготовка и постепенно подмладяване на състава – средната възраст вече е намалена с три години. Димитров подчертава, че не може да се разчита само на млади футболисти, но бъдещето е именно в тях. Посланието му към феновете е за повече уважение, по-малко агресия и общи усилия за по-добри дни за българския футбол, без празни обещания, но с ясна посока.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com