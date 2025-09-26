Новият селекционер на България връща известни имена

Новият селекционер на България Александър Димитров обяви списък от 16 футболисти, играещи в чужбина, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации през следващия месец.

В списъка е защитникът на Специя Петко Христов, който не игра в последните мачове заради неразбирателство с бившия селекционер Илиан Илиев.

В състава се завръща Филип Кръстев, който не игра през септемврийските квалификации, тъй като цяло лято беше без отбор в решение къде да продължи кариерата си. В крайна сметка бившият ас на Левски подписа с английския Оксфорд Юнайтед от Чемпиъншип.

Дебютна повиквателна за представителния тим получи Атанас Чернев, който играе редовно за португалския елитен Ещрела Амадора.

На 11 октомври "трикольорите" посрещат Турция на Националния стадион "Васил Левски" в София от 21:45 часа, а на 14 октомври гостуват на Испания на стадион "Хосе Сория" във Валядолид от 20:45 часа местно време (21:45 часа българско).

Имената на повиканите футболисти, играещи в Първа лига, ще бъдат оповестени на по-късен етап.

Пълен списък с повиканите легионери:

Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Петко Христов (Специя, Италия), Атанас Чернев (Ещрела Амадора, Португалия), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Eмил Ценов (Оренбург, Русия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Виктор Попов (Корона Келце, Полша), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Илия Груeв (Лийдс, Англия), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед, Англия), Здравко Димитров (Бодрум, Турция), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Владимир Николов (Корона Келце, Полша), Мартин Минчев (Краковия, Полша).

