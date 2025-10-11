Нов треньор и исторически резил за националния отбор

Дебютът на новия селекционер на България Александър Димитров се оказа повече от неуспешен, след като "лъвовете" допуснаха тежка загуба с 1:6 от Турция на националния стадион "Васил Левски".

През първото полувреме световната квалификация беше равностойна и нашите се представиха добре срещу гостите, в чиито състав има футболисти от Реал Мадрид и Ювентус. Именно младата звезда на "кралете" Арда Гюлер откри резултата в 11-ата минута.

Само 120 секунди по-късно Радослав Кирилов изравни след асистенция на Кирил Десподов, но след почивката турците се развихриха и между 49-ата и 56-ата минута сложиха точка на спора с три безответни гола. Над всички беше Кенан Йълдъз, който първо принуди Виктор Попов да си вкара автогол, а после собственоръчно демонстрира извънземната си класа срещу родния защитник.

Звездата на Юве вкара двe чудесни попадения за 4:1, Зеки Челик също записа името си сред голмайсторите. В добавеното време Ирфан Джан Кахведжъ оформи крайния резултат. Така България остава с нулев актив в група "Е" на световните квалификации, но поне вкарахме първия си гол. Лидер с пълен актив от 9 т. е Испания, следват Турция с 6 пункта и Грузия с 3 т.

На 14 октомври нещата няма да става по-добри за България, защото предстои гостуване във Виляреал на европейския шампион, който е във вихъра си.

Днешното поражение от Турция е и историческо. За първи път гостите ни победиха на наша земя, като до този момент статистиката показваше 6 успеха за България и 3 равенства.

Мачът беше първи за новия национален селекционер Александър Димитров. Той заложи от 1-ата минута на друг дебютант - халфа на Славия Кристиян Стоянов. 22-годишният футболист зае мястото на смятания за втори капитан на "лъвовете" Илия Груев, който изненадващо започна от пейката.

Централният защитник на италианския Специя Италия Петко Христов се завърна в отбора за първи път от месец март 2024-а година и също стартира срещата.

Двата отбора се срещнаха за 23-и път в исторически план, като България има девет победи, шест срещи са завършили наравно. Турските победи вече са осем, а последният български успех датира от 2005-а година - 3:1 в контролна среща в София.

Турците взеха инициативата от самото начало и първата ситуация за тях се откри в 8-ата минута, когато Оркун Кьокчу получи от Огюз Айдън, а техничният му удар кацна върху горната греда и излезе в аут. И само три минути по-късно гостите откриха резултата чрез Арда Гюлер, който направи двойно подаване с Хакан Чалханоглу, елиминира лесно Християн Петров и прокара топката под вратаря Митов. За Гюлер това е първо попадение в Световните квалификации.

Но само две минути по-късно българите изравниха чрез Радослав Кирилов. Кирил Десподов проби от дясно и центрира, а Ферди Кадъоглу се подхлъзна и позволи на Кирилов да вземе топката. Крилото на Левски стреля, топката рикошира в лицето на Кадъоглу и подлъга вратаря Угурджан Чакър, за да влезе в мрежата му. Попадението на Кирилов е първо за България в тези Световни квалификации.

След това турците продължиха да държат повече топката, но в 28-ата минута българският голмайстор Кирилов получи далечен пас отляво. Той овладя топката, направи финт и стреля с десния си крак, но на сантиметри от турската врата.

Гостите отговориха с атака в 35-ата минута, но Андриан Краев изчисти топката в наказателното поле. Получи се обаче опасен рикошет, но българската защита оцеля. В 40-ата минута стражът на България Димитър Митов беше подложен истински обстрел от Чалханоглу, но се справи.

Началото на второто полувреме започна по ужасяващ начин за българския отбор, като в първите му 11 минути Турция поведе с 4:1. В 49-ата минута Виктор Попов си вкара неспасяем автогол, опитвайки се да блокира Кенан Йълдъз. Бранителят на България ритна топката над вратаря Митов, който изненадан опита да реагира, но без шанс и гостите поведоха.

Нова грешка на Виктор Попов в 53-ата минута остави българската защита в намален състав при атака на Турция, а след прекрасно подаване на Арда Гюлер топката попадна в Йълдъз, реализирал от 10-ия метър третото попадение в българската врата.

Крилото на Ювентус вкара още един гол само след още две минути, пак елиминирал с лекота Виктор Попов. Чалханоглу му подаде диагонал от ляво, а Йълдъз с две докосвания направи Митов безпомощен.

В 66-ата минута Турция стигна до пети гол, дело на десния бранител Зеки Челик. Той скочи на първа греда, изпреварвайки Ивайло Чочев, и оползотвори подаването на Арда Гюлер от ъглов удар.

След петия гол турците свалиха темпото, а и двамата треньори извадиха най-важните си футболисти, за да предотвратят контузии. България имаше две възможности да направи по-почетна загуба, като по-чистото се откри пред Мартин Минчев, който обаче не намери мрежата. До края на срещата едно попадение на Турция беше отменено заради засада, а удар на Огюз Айдън беше блокиран от Петко Христов.

В добавеното време Ирфан Кахведжъ направи и крайното 1:6, наказвайки нова грешка в българската отбрана, този път изведен на празна врата от Огюз Айдън.

