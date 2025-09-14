Фаворитът за треньор на България проговори

Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол на България Александър Димитров очаква в близкото бъдеше да има разговори между него и представители на Българския футболен съюз (БФС), за това да поеме мъжкия тим на страната.

Наставникът коментира представянето на младежите след мачовете с Азербайджан и Гибралтар.

„Съжаляваме, че пропуснахме да спечелим 6 точки. Играхме по-добре, въпреки трудния терен в Азербайджан. Това е добър съперник, който се развива много добре, защото се инвестира много. Имаме шансове да се класираме на европейското първенство, въпреки че групата е много тежка. Успяхме да изкачим младежкия национален отбор до трета урна, което е голям успех“, сподели той в интервю за предаването „Арена спорт“ на БНТ.

Треньорът съжалява за раздялата между Илиан Илиев и представителния национален отбор.

„С Илиан Илиев се работи перфектно. Той е много голям човек и истински професионалист. Добре сме комуникирали с него. Много съжалявам за раздялата, защото той е един от най-добрите специалисти в България. Показва го с работата си. Не заслужава омразата. Ясно е, че отстъпваме в някои отношение. Работи се, но трябва работата да започне от детско-юношеския футбол. Правилото с 4-те българи, които трябва да играят е много сполучливо“, допълни той.

Димитров не отхвърля възможността да наследи Илиев на треньорската позиция.

„За мен би било чест, голямо предизвикателство и стъпка нагоре, да поема националния отбор. Към момента няма нищо по темата. Силно казано да съм имал разговори по темата с БФС. Имало е неформални разговори. Предполагам, че тази седмица ще има разговори, защото времето ни притиска. Националният отбор е на нас, българите. Трябва да обединява нацията. Няма как да стане с магическа пръчка. Трябва да е ясна финалната цел, която се гони. Когато не се изпълни, ставаш и си тръгваш. Да бъдеш селекционер на националния отбор е признание за работата, която си свършил“, добави специалистът.

