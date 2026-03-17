Слот намекна тръгва си от Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че не усеща напрежение във феновете, въпреки неубедителните резултати на отбора. Нидерландецът определи евентуалното класиране на 1/4-финал на Шампионската лига като нещо специално.

„Исак все още не е на разположение, а за Джо Гомес ще решим утре. Той не можеше да тренира, защото имаше доста проблеми след последния мач. Имаше такива още след двубоя с Галатасарай и планът не беше да играе отново срещу Тотнъм, но Конате почувства нещо в подколянното сухожилие, така че не можеше да рискуваме с него. Фактът, че виждате Александър Исак на тренировъчното игрище показва, че той е все по-близо, но няма да бъде готов и за събота. Няма срок за завръщането му.

Вече играхме два пъти с Галатасарай и загубихме два пъти. Добрата новина, че сега ще играем у дома и ще имаме подкрепата на нашите фенове. На 100% съм сигурен, че нашите привърженици ще бъдат такива, каквито винаги са били, особено в европейските мачове.

Когато дойдох тук, ми казаха, че в този клуб феновете ще подкрепят мениджъра дълго време. Ако е вярно, че те са неспокойни, аз изобщо не го усещам.

През този сезон се вижда, че сме по-силни у дома, отколкото като гост. Ще видим дали това ще има отново значение. Заслужаваме да сме тук, защото победихме Реал и Атлетико у дома и Интер и Марсилия като гост. Работим изключително усилено, за да бъдем сигурни, че детайлите ще са в наша полза, а не в полза на Галатасарай, както миналия път.

Чувстваме важността на двубоя с Галатасарай, защото можем да достигнем до 1/4-финалите на Шампионската лига. Това било нещо специално за мен, защото това би бил първият ми 1/4-финал, но ще бъде специално и за всички вас, защото не можеше да приемаш четвъртфиналите в Шампионската лига за даденост, независимо как този клуб се е представял в миналото“, заяви Слот на пресконференция.

