Тежки реванши за английските клубове тази вечер ПРОГРАМАТА

Шампионска лига продължава с четири двубоя във вторник вечер, които ще определят първите четвъртфиналисти в турнира.

И четирите срещи ще бъдат предавани на живо в родния ефир, а в три от тях има ясно изразен фаворит за продължаване с оглед убедителния резултат отпреди седмица.

Задължителната победа изглежда тази в Северен Лондон, където лидерът в Англия Арсенал посреща Байер (Леверкузен).

Въпреки ролята си на категоричен фаворит, преди седмица "артилеристите" се нуждаеха от много спорна дузпа в края, за да се доберат до 1:1.

ПСЖ победи Челси с 5:2 в повторението на финала от Световното клубно първенство, а Реал отново напомни за магията си в този турнир и разпиля Манчестър Сити с 3:0.

Ясно е, че всичко различно от продължаване напред на ПСЖ и Реал ще бъде истинска сензация и едно малко чудо от страна на английските им опоненти.

Четвъртият дуел тази вечер и първи в програмата като начален час е този между сензациите в турнира - Спортинг (Лисабон) и Бодьо/Глимт.

След 3:0 за домакините в Северния полярен кръг, всичко освен норвежко продължаване напред ще бъде прието като сензация.

Ето и програмата:

19:45 Спортинг Лисабон - Бодьо/Глимт по MAX Sport 3

22:00 Арсенал - Байер Леверкузен по MAX Sport 2

22:00 Челси - ПСЖ по MAX Sport 4

22:00 Манчестър Сити - Реал Мадрид по MAX Sport 3

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com