Салах пропуска клиентите си от Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот няма да може да използва Мохамед Салах в неделното дерби с Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд". Новината разкри самият мениджър на "червените".

Голямата звезда на мърсисайдци получи травма в мача с Кристъл Палас на "Анфийлд" и се появиха съмнения дали не е изиграл последния си двубой за "червените", след като обяви, че след края на сезона си тръгва.

В последните дни обаче излезе информация от клуба, че египтянинът със сигурност ще бъде на линия до края на сезона и ще има възможността да се сбогува подобаващо с феновете и "Анфилд".

"Както знаем от самия Мо, той винаги работи невероятно усилено, когато е здрав, но и когато е контузен, за да се върне максимално бързо. Очакваме го за заключителната част от сезона, но не и в неделя. При всички случаи е утеха, че травмата му не е сериозна и той ще играе и за нас, и за Египет на Световното първенство. Ако има футболист, който заслужава подобаващо изпращане, това определено е Мо", каза Слот.

Ливърпул гостува на Манчестър Юнайтед в среща от 35-ия кръг на английската Висша лига в неделя, 3 май, от 17:30 часа българско време.

