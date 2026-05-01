Веласкес с важни новини преди шампионския мач

Нападателят Хуан Переа ще пропусне утрешното домакинство на ЦСКА 1948, но голмайсторът на тима Мустафа Сангаре се завръща в състава. Това каза старши треньорът на Левски Хулио Веласкес на пресконференцията преди двубоя.

Срещата на "Георги Аспарухов" е с огромно значение за "сините", които при победа ще си гарантират и на теория 27-мата шампионска титла, която ще бъде първа след 17 години суша.

"Работихме много добре през тази седмица. Емоциите след победата над ЦСКА миналата седмица са нещо нормално, но ги изживяхме и тренирахме много добре с изключителен фокус върху следващия мач", каза Веласкес.

"Със сигурност аут за мача е защитникът Стипе Вуликич, който пропуска всички срещи до края на шампионата. Хуан Переа също има проблеми, но не е нещо сериозно. Той обаче не тренира нормално през седмицата, защото има леки болежки в крака и няма да е в групата за утрешния мач. Мустафа Сангаре е възстановен. През седмицата той постепенно навлезе в динамиката за тренировки и утре ще бъде в групата", добави испанският специалист.

Той коментира и представянето на ЦСКА 1948. "Червените" са втори в класирането, като пет кръга преди края на сезона изостават с 11 точки от върха.

"Мястото на ЦСКА 1948 в класирането не е плод на случайност. Те имат добър състав за българското първенство. Имат възможност да се представят добре. Идват във възходяща линия с оглед последните им резултати. Ще имат желание да ни затруднят. Ние ще трябва да дадем най-доброто от себе си и да насочим мача в посоката, която ние искаме", коментира треньорът на Левски, предаде gol.bg.

"Всички футболисти, които са в групата за мача, могат да се включат. Но всеки от тях има специфика. Нашата цел е с това, с което разполагаме, да извадим най-доброто и да спечелим мача. Няма значение кой ще играе. Това не е важно, важна е цялата група и колективът. Всички, които са в групата, са в кондиция за игра", допълни специалистът.

"От първия ми ден тук мога само да благодаря на публиката на Левски. Не само по време на мач, а и по начина, по който ни подкрепят и това, което виждам всеки ден в града. Виждам топлото отношение на хората. Прекрасно е, че отборът носи такива емоции на хората. Публиката го заслужава и хората го заслужават. Аз лично опитвам да запазя баланс и да взимам правилните решения. Но мога да отправя само думи на безкрайна благодарност към хората", каза още Веласкес.

Той бе помелен да направи сравнение и между сегашния тим на Левски и другите отбори, които е водил в кариерата си.

"Не ми допадат сравненията с предишните ми отбори. Мога само да анализирам настоящето. Сегашният състав, с който разполагам, от чисто човешка гледна точка, са невероятни хора. Те имат качества, които много ми импонират. Това идва от различните индивидуалности, които са в съблекалнята. Това не става с натискане на едно копче. Много е важно, когато сглобяваме пъзела, да мислим какво това ще доведе на терена и извън него. Винаги приоритет е колективното мислене. Мисля обаче, че това е валидно за всеки отбор по света. В сегашния състав има играчи, които играят повече и такива, които играят по-малко. Но те имат отборно мислене и на това се държи прекрасният сезон, който имаме. Аз имам късмет да бъда треньор на този отбор", каза Веласкес.

"Ако очакванията ни натежат по негативен начин, ще загубим. Мисля, че отборът е показал достатъчно зрялост през сезона. Срещу ЦСКА ни се наложи да обръщаме резултата, но в отбора има изключително добри момчета. Това са зрели момчета и се вижда как отборът ни се подобрява. Затова и давам толкова висока оценка на момчетата за всичко, което правят. Примера го имаме от вчера. Спортинг Брага е на крачка от това да се класира на финала в Лига Европа, а ние бяхме на крачка да отстраним тях. Трябва да дадем висока оценка на това, което прави отборът тази година. Не съм съгласен с мнението, че играем по-добре вторите полувреме и проспиваме първите. Обикновено мачовете се отварят повече след почивката. Там трябва да покажеш, че си способен да отговориш на изискванията на срещата. Да намериш решение на микроситуациите в хода на мача. Това е валидно за повечето мачове по света. Искам утре да влезем в мача отговорно и със зряло отношение. Това винаги е важно", каза испанецът.

Всеки един мач ми се иска играчите да излизат с “нож между зъбите”. Това е на шега. Но във всеки мач трябва да излизаш отговорно".

Двубоят между Левски и ЦСКА 1948 е с начален час 19:00 часа.

