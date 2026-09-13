Веласкес отсече! Това е голямата лъжа във футбола
Треньорът на Левски говори преди домакинството на Локомотив Пловдив
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Треньорът на Левски говори преди домакинството на Локомотив Пловдив
Той очаква тежък сблъсък и подчерта, че отборът му трябва да подходи с уважение към съперника
Пресконференцията е на 9 юни
Двубоят между Левски и ЦСКА 1948 утре е с начален час 19:00 часа.
31-годишен мъж е задържан след стрелба по полицай, президентът говори за мощно оръжие
Президентът на "сините" ще разкрие големи новини за клуба
Брифинг е насрочен за петък от 11:00 часа
Всички останаха в недоумение
Три общини, един университет и две НПО организации
Армия от негови приближени у нас и в Европа очерня журналистиката в България
Идеята на финансовата институция е да поддържа стабилност на валутата, на цените и да държи под контрол инфлацията
Камата наблюдаваше с интерес брифинга
До часове името му ще стане янсо
Испанецът даде редовната си пресконференция преди шампионатния мач срещу Лудогорец
Около 20 журналисти са присъствали на пресконференцията
Брифингът ще се състои утре
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Руският президент дава годишната си пресконференция
Планира се важно събитие да бъде излъчено по телевизията на 14 декември