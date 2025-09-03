Стоичков посрещна лично Де Ла Фуенте и чу вълшебни думи

Мегазвездата на българския футбол Христо Стоичков посрещна лично испанския национален отбор на Националния стадион "Васил Левски" преди официалната пресконференция и официалната тренировка на еврошампионите за предстоящата световна квалификация с България.

Самият треньор на "Ла Роха" Де ла Фуенте започна изявлението си с благодарност към Христо, след което продължи с големи похвали към Камата и заяви, че България трябва да се гордее наистина много, че има такъв посланик на футбола.

Носителят на "Златната топка" от 1994 г. е сред най-ярките фигури в историята на Барселона, за която изигра 255 мача и вкара 117 гола. Затова появата му на официалното събитие на испанците не остана незабелязана.

Двубоят България - Испания е насрочен за четвъртък, 4 септември, от 21:45 часа на националния стадион "Васил Левски". Главен съдия ще бъде сърбинът Сърджан Йованович.

