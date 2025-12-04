Шок на стадион "Славия"! Какво става с Левски

Отборите на Славия и Левски играят при 2:0 един срещу друг в мач от 18-ия кръг на efbet Лига. Исак Соле откри в 22-ата минута, а в 27-ата Никола Серафимов си отбеляза автогол.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес залага на повече от любопитен състав, след като цели 8 титулярни футболисти сядат на пейката. Това са Майкон, Кристиан Димитров, Георги Костадинов, Акрам Бурас, Мазир Сула, Евертон Бала, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

На практика гостите излизат със само трима състезатели, които започнаха и в предишния кръг при победата им със 7:0 над Септември. От днешните титуляри тогава започнаха Вуцов, Макун и Серафимов.

