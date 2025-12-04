Откривателят на Любо Пенев с тревожни думи за състоянието му

Хуанхо Родри - човекът, открил Любо Пенев за испански футбол, говори за здравословното състояние на българската легенда в предаването La Tribu на радио „Марка“.

„Състоянието му е много сложно, много тревожно“, обясни той, добавяйки, че Пенев е „стабилен, има силен дух и чака решение за лечение“.



„Слабостта му е изключителна: Любо е свалил 30 килограма за по-малко от месец. Това е разтревожило много семейството, приятелите и феновете му. Любослав Пенев страда от рак на бъбреците, който се е разпространил в други органи. Планираното лечение, базирано на имунотерапия, ще бъде палиативна, ще е насочена към забавяне на прогресията на метастазите“, повтори той, следвайки обясненията на самите лекари, предава "Блиц".

Медицинското лечение се извършва в частна клиника в Германия, където разходите са много високи. Лечението е много скъпо. Поради това е открит канал за финансово сътрудничество и се очаква участието на клубовете, за които е играл Пенев. Предполагам, че всички те ще помогнат“, коментира Родри.

„Любо е символ на валенсианизма от дълго време. Никога не съм виждал толкова силна реакция от феновете. Скандирането „Любо, Любо“ беше почти синоним на самата Валенсия“, добавя 80-годишният Хуанхо.



През 1989 година той е в скаутското звено на „прилепите“ и е първият, който забелязва силата на Любослав Пенев с екипа на ЦСКА. Родри предлага българския нападател на треньора на Валенсия Виктор Еспараго. Уругваецът също ахва по Любо, наблюдавайки негови мачове и през есента на същата година трансферът става факт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com