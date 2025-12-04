Арне Слот бие тревога! Анфийлд престава да бъде крепост

Ливърпул е изправен пред опасността да загуби традиционното си домакинско преимущество на Анфийлд. Мениджърът Арне Слот предупреди за това след равенството 1:1 срещу Съндърланд в мач от 14-ия кръг на Висшата лига.

Гостите поведоха чрез Шемсдин Талби, а Флориан Виртц изравни. В последните секунди Уилсън Исидор пропусна да поднесе шокираща загуба на мърсисайдци, след като преодоля Алисон и стреля в опразнената врата, но Федерико Киеза със спринт спасител се върна и изби топката.

Слот: съперниците вече вярват, че могат да вземат точки

„Видно е за всички, че съперниците ни вече вярват, че могат да измъкнат точки на наш терен“, заяви Арне Слот, който се спаси от десета загуба в 14 мача като мениджър на червените. Той призна, че доминацията през второто полувреме не е била достатъчна, тъй като Съндърланд постоянно е намирал начин да изнася топката с едно изритване от статично положение.

Съндърланд със силни оръжия, Ливърпул с малко късмет

„Съндърланд е силен при подобни ситуации и е хубаво, че не допуснахме гол по този начин. Искаше ми се обаче да вземем повече от този мач, колкото и трудно да беше“, добави Слот. Той подчерта, че голът на гостите е дошъл след рикошет, но също така призна, че Ливърпул е имал късмет, защото Исидор е можел да реши двубоя в самия край.

Киеза - спасителят на червените

Мениджърът обърна специално внимание на Федерико Киеза: „Техният футболист Исидор бе напълно непокрит за подаване в средата на терена и се радвам, че Феде направи всичко по силите си, за да спаси отбора. Той направи дълъг спринт и запази минимума, който заслужавахме от този мач.“.

Ливърпул остава в търсене на стабилност, а Анфийлд за първи път от години изглежда уязвим.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com