Драма в Берлин! Два автогола и бурен край пратиха Байерн напред за купата

Лидерът в Бундеслигата Байерн Мюнхен се класира за четвъртфиналите на турнира за Купата на Германия след драматично 3:2 като гост на Унион Берлин. Гостите взеха ранен аванс благодарение на два автогола и силно първо полувреме, с което взеха реванш за равенството 2:2 в първенството през ноември, сложило край на серията им от 16 поредни победи.

Още в 12-ата минута Йозуа Кимих изпълни корнер, топката се отби от Иляс Анса и влетя в мрежата на Унион. Само 12 минути по-късно нов корнер на Кимих завърши с гол – този път Хари Кейн се разписа с глава, увеличавайки преднината на Байерн.

Реакция на Унион и още един автогол

В 40-ата минута Унион върна едно попадение след точно изпълнена дузпа от Леополд Куерфелд. Но надеждите на домакините бяха отново попарени в добавеното време на първата част. Диого Лейте, при статично положение и центриране от Михаел Олизе, отбеляза втория автогол за домакините и върна комфортната преднина на баварците.

Второ полувреме под огромен натиск

Унион се върна в мача в 53-ата минута, когато Диого Лейте се реваншира за автогола, печелейки нова дузпа след нарушение на Хари Кейн. Куерфелд отново изпрати Нойер в обратната посока и резултатът стана 2:3. Последва мощен натиск от страна на домакините, които владееха инициативата и създадоха редица положения, но Байерн удържа напрежението.

„Доволен съм от първото полувреме, направихме много неща както трябва. Но второто полувреме беше борба. Надявам се да продължим и един ден да стигнем до Берлин за финала. Сега искаме да изиграем последния мач до Коледа с много енергия, за да бъдем в добра позиция“, каза треньорът на Байерн Венсан Компани.

Още класирани и поглед към жребия

Втородивизионният Холщайн Кил елиминира Хамбург след изпълнение на дузпи, след като резултатът 1:1 не се промени в продълженията. Носителят на трофея Щутгарт и отборът на Фрайбург също продължиха напред.

Жребият ще бъде изтеглен в неделя, а мачовете от четвъртфиналите ще се играят през февруари.

