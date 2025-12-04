Трансферен удар! Левски взима звезда от Първа лига

Хулио Веласкес е решен да подсили офанзивната линия на Левски и да има още една опция до Мустафа Сангаре. Испанският треньор държи на лек, подвижен нападател, който да даде различен профил в атака и да внесе конкуренция.

В момента Сангаре е голмайстор на „сините“ с 8 попадения, но три от тях са реализирани от дузпа, а той не е типичният играч, който бележи редовно във всеки мач. Именно затова щабът търси допълнително острота в предни позиции.

На „Герена“ вече са се насочили към конкретно име – Шанде от Спартак. Двата клуба водят разговори за трансфера на нападателя, като от варненския тим са склонни да преговарят, защото имат нужда от свежи средства и са отворени към оферти за свои играчи.

Шанде е оценяван около 250 000 евро, но Левски ще опита да свали сумата и да договори по-изгодни условия. Плюс за него е, че може да играе и като крило, което го прави ценен вариант за различни схеми в атака.

Интересът към Шанде означава, че Левски ще се откаже от друг играч на Спартак – Бернардо Коуто. Първоначално се очакваше той да пристигне в София, но в крайна сметка „Берна“ ще продължи кариерата си в ЦСКА 1948, а не на „Герена“.

Така клубът реално пренасочва усилията си към футболист, който по-добре пасва на профила, търсен от Веласкес – по-лек, бърз и универсален в атака.

