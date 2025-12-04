Славия удари здраво Левски! Първенството сега започва

Славия удари лошо лидера в първенството Левски с 2:0 при домакинството си на стадион "Александър Шаламанов" в столицата.

Така интригата в първенството се връща с пълна сила. Резултатът не е много очакван, предвид формата на сините, но Славия винаги ги е тормозела сериозно и това се потвърди отново.

Исак Соле откри в 22-ата минута, а в 27-ата Никола Серафимов си отбеляза автогол.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес заложи на повече от любопитен състав, след като цели 8 титулярни футболисти сядат на пейката. Това са Майкон, Кристиан Димитров, Георги Костадинов, Акрам Бурас, Мазир Сула, Евертон Бала, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

На практика гостите излязоха със само трима състезатели, които започнаха и в предишния кръг при победата им със 7:0 над Септември. От днешните титуляри тогава започнаха Вуцов, Макун и Серафимов.

В 22-ата минута Славия откри резултата. Тогава Асен Митков загуби леко топката в половината на "сините" и Мохамед Досо изведе Исак Соле сам срещу Вуцов, който откри.

Пет минути по-късно "белите" стигнаха до второ попадение. Тогава Янис Гермуш изведе Емил Стоев в наказателното поле, който преодоля Вуцов, но ударът му срещна пътя на Серафимов, който прати топката в собствената си врата.

В 53-ата минута Левски можеше да намали резултата, след като Оливие Камдем бе оставен на стрелкова позиция по диагонал и шутира силно, но Нтумба спаси.

Славия можеше да реши окончателно мача в 65-ата минута. Емил Стоев пусна към Янис Гермуш, който стреля от границата на наказателното поле. Вуцов обаче се намеси решително и спаси.

Левски запазва преднината си от 5 точки пред втория ЦСКА 1948. Шампионът Лудогорец е на 8 точки от Левски, но и с мач по-малко. Четвъртият ЦСКА е на 10 точки от сините, но червените влязоха в серия от 8 поредни победи във всички турнири.

