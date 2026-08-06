Веласкес отсече! Това е голямата лъжа във футбола

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди домакинството на Локомотив Пловдив. Срещата е в петък от 21:15 часа на "Герена". Испанският специалист заяви, че отборът му го очаква много изискващ мач.

Ето какво каза той:

"Добър ден на всички. Без съмнение, очаква ни труден мач. Много ще се очаква от нас. Те са директен, вертикален отбор, насочен винаги към първата линия на атака. Имат ясни идеи, а ние трябва да имаме отговор, за да победим.

Нашата динамика е същата постоянно. Ще анализираме вариантите, ще сложим всичко на масата и ще преценим кое е най-добро за отбора. Винаги даваме най-важно значение за мача, който предстои и сега е важният този с Локомотив (Пловдив). Но относно натоварванията си давам ясна сметка откъде изхождаме и какво се е е случило в предишните мачове.

Евертон Бала е в перфектна кондиция. Майкон ще видим как се развиват нещата от днес за утре. Както споменах за Акрам Бурас, ще пропусне няколко мача, не мога да преценя кога точно ще се завърне. Сангаре е в процес на възстановяване, не можем да го използваме в краткосрочен план.

Субективно е дали е по-добре или по-добре да играем по-късно. Можем да играем в 19 и да спечелим с 5:0, а в 21 да загубим с 0:5. Но чисто обективно печелим някой и друг час за възстановяване от предишния мач. Намираме се и в период на лято, винаги е по-приятно да играеш в по-късен час. Температурата ще е по-добра и за противника, и за публиката, което ще помогне за играта. Но не е определящ фактор. Както и друг път съм казвал, това ни дава и повече време за активация и за почивка.

Субективно е дали Локомотив играе с типичен централен нападател или не през 2026 година, това няма голямо значение. Играят с нападател, което изисква да внимаваш в защита. Наясно сме с това как ще играе противникът, но фокусът е върху нашата игра. Разбира се, при цялото уважение към съперника, който изисква да си на високо ниво през 90 минути.

Един отбор да е добре или да не е добро физически е голямата лъжа във футбола. Ако един отбор печели, то всичко е в топ форма, висок, със сини очи. Ако губиш, си грозен, нисък, правиш всичко грешно. Не вярвам в тези твърдения. Моят начин да разбирам футбола е не да разделям компонентите, а всичко да е едно цяло. Факторите са взаимно свързани. Ако трябва да дам приоритет на нещо, това е емоционалната страна. Това определя и колективната игра.

Разбира се, че съм наясно кой ще е младият играч. Анализираме всички неща и избираме кой да започне. Всичко е наред с Адриан Райчев. Много съм доволен от него, както и от останалите. Всички са тук, за да помагат и да си помагат, независимо колко играят. Той е невероятно момче с невероятно отношение всеки ден в процесите."