Ямал с велико постижение! Разби рекорд на Винисиус

Младата суперзвезда на Барселона Ламин Ямал постигна нов важен резултат след победата с 3:1 над Севиля в 7-ия кръг на испанската Ла Лига. 19-годишното крило направи две асистенции, с което общият му брой за каталунския отбор във всички състезания достигна 51 в 159 мача.

Според Opta, Ямал записа своята 50-та асистенция на възраст 19 години и 68 дни, пише gol.bg. Това го прави най-младият играч в Ла Лига, достигнал този важен момент поне от сезон 2013/14. Предишният рекорд принадлежеше на Винисиус Жуниор - бразилецът направи 50-тата си асистенция за Реал Мадрид през май 2023 г. на възраст 22 години и 298 дни.

В допълнение към 51 асистенции, Ямал има 57 гола за Барселона във всички състезания.