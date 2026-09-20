Рафиня взриви Андалусия! Втори хеттрик за три дни и Барса не спира

Барселона продължава да върви като машина в Ла Лига, а Рафиня се превърна в неудържимото лице на страхотния старт на каталунците. Тимът на Ханзи Флик спечели с 3:1 тежката визита на Севиля, въпреки че първи получи гол, и вече има седем победи от седем кръга. Големият герой отново беше Рафиня - втори хеттрик за бразилеца само за три дни след трите му попадения при разгрома със 7:2 над Расинг Сантандер.

Севиля удари първа, Барса отговори веднага

Домакините започнаха смело и в 19-ата минута Юсуф Фофана вдигна „Рамон Санчес Писхуан“ на крака. Радостта обаче продължи само три минути. В 22-рата Рафиня отговори с великолепен гол и върна Барселона в мача. Официалните данни на Ла Лига потвърждават, че двата отбора се оттеглиха на почивката при 1:1.

Севиля създаде трудности на каталунците през първата част и няколко пъти принуди защитата им да действа под напрежение. Ройтерс отбелязва, че домакините успяха да тестват и вратаря Доминик Ливакович, но Барселона постепенно пое контрола и след почивката показа защо е лидерът в първенството.

Рафиня довърши обрата

Само седем минути след подновяването на играта Рафиня нанесе втория си удар. Ламин Ямал центрира, а бразилецът се разписа с глава за 2:1. Това беше моментът, в който срещата окончателно започна да се накланя към каталунците.

Барселона продължи да натиска, създаде още положения, а в 69-ата минута отново Рафиня сложи край на интригата. Третият му гол оформи крайното 3:1 и втория му пореден хеттрик в рамките на няколко дни. Ройтерс откроява и приноса на Ламин Ямал, който отново беше сред най-опасните играчи на каталунците.

Седем от седем за Барселона

Победата оставя Барселона с перфектните 21 точки след седем кръга. Каталунците са начело и продължават серията без загубена точка, като към момента водят с шест точки пред най-близките преследвачи, които имат мач по-малко.

Страхотната форма на Рафиня идва само дни след другата му голова буря. На 16 септември бразилецът наниза три попадения и при победата със 7:2 над Расинг Сантандер, когато Барса отново демонстрира убийствена ефективност в атака.

Единствената неприятна новина за Ханзи Флик от вечерта в Севиля беше травмата на Андреас Кристенсен, който напусна през второто полувреме. Ройтерс посочва контузията като един от малкото поводи за тревога след поредния впечатляващ успех на лидера.

Рафиня вече е кошмарът на съперниците

Два мача, два хеттрика и шест гола за броени дни - серията на Рафиня вече трудно може да бъде определена просто като добра форма. Бразилецът пое огромна част от отговорността в атаката и в Севиля отново показа най-важното качество на големия играч - когато отборът попадна в трудна ситуация, той промени мача.

Барселона пък продължава да демонстрира нещо също толкова важно - способност да реагира. Севиля поведе, стадионът избухна, но каталунците не загубиха нито спокойствието, нито ритъма си. Резултатът беше нов обрат, нова победа и още една вечер, в която Рафиня открадна прожекторите.

Резултати в Ла Лига на 19 септември

Осасуна - Райо Валекано 1:1

Атлетик Билбао - Алавес 0:0

Селта Виго - Расинг Сантандер 5:0

Севиля - Барселона 1:3