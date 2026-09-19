България излиза в битка за 1/4 финала на Евроволей

България се изправя срещу Германия в осминафиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже! "Лъвовете" излизат днес пред родна публика с амбицията да продължат към четвъртфиналите.

Срещата започва в 19:00 часа в "Арена 8888" в София.

След силния финал на груповата фаза българският тим има всички основания да вярва в своите възможности. Съставът на Джанлоренцо Бленджини надделя над действащия европейски шампион Полша с 3:2 в драматичен двубой, който показа характера и потенциала на младия български отбор.

Германия завърши груповата фаза с четири победи в пет срещи, което осигури на Бундестима второто място в своята група. Германците пристигат в София с увереност, но ще трябва да се справят с домакинската атмосфера и с отбор, който вече показа, че може да се противопостави на най-силните.

Промяната в състава на Германия е отсъствието на основния разпределител Йоханес Тиле. Той е получил контузия и ще пропусне остатъка от Европейското първенство.

Любопитното е, че "лъвовете" не са преминавали осминафиналната фаза от 2017 година, когато победиха Финландия и достигнаха до четвъртфиналите.